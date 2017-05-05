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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 19:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油收涨1.7%，为4月5日以来最大单日涨幅

    路透吉隆坡5月5日 - 马来西亚棕榈油期货周五削减稍早跌幅，连续
第二日收涨，因马币      走软以及交易商周末前抛空补回。
    
    马币兑美元走软0.2%至4.3350马币。马币疲弱通常使棕榈油对于其他
货币持有者更加便宜。
    
    7月棕榈油期货         收涨1.7%至2,578马币(594.69美元)，创下4
月5日以来最大单日涨幅。
    
    盘中曾触及日内及三周高点2,581马币。棕榈油本周上涨2.8%，为12
月以来最大单周涨幅。
    
    成交量为38,400口。
    
    “市场因为马币走软而上涨，也因为周末前的抛空补回，”一名吉隆
坡期货交易员表示。
    
    市场稍早追随油价急跌而下挫，在下周马来西亚棕榈油总署(MPOB)公
布官方数据之前也出现一段区间交投。
    
    根据路透对八位交易员、分析师和棕榈油种植业者的调查，4月底的
棕榈油库存料较前月增长6.2%，至165万吨。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货      上涨0.7%，大连9月豆油期
货        下跌0.6%。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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