马来西亚期市：棕榈油收涨1.7%，为4月5日以来最大单日涨幅

银行观点：台湾下半年成长需反弹才能确保全年在2%以上，央行料不动--星展
路透台北6月21日 - 星展银行周三表示，台湾今年第一季成长幅度符合预期，但第二季则比预期稍缓。虽然近期部分经济数据表现较差，不过下半年必须展现反弹趋势，才能确保全年GDP维持在2%以上，至于央行料今年将维持利率不变。
路透吉隆坡5月5日 - 马来西亚棕榈油期货周五削减稍早跌幅，连续 第二日收涨，因马币 走软以及交易商周末前抛空补回。 马币兑美元走软0.2%至4.3350马币。马币疲弱通常使棕榈油对于其他 货币持有者更加便宜。 7月棕榈油期货 收涨1.7%至2,578马币(594.69美元)，创下4 月5日以来最大单日涨幅。 盘中曾触及日内及三周高点2,581马币。棕榈油本周上涨2.8%，为12 月以来最大单周涨幅。 成交量为38,400口。 “市场因为马币走软而上涨，也因为周末前的抛空补回，”一名吉隆 坡期货交易员表示。 市场稍早追随油价急跌而下挫，在下周马来西亚棕榈油总署(MPOB)公 布官方数据之前也出现一段区间交投。 根据路透对八位交易员、分析师和棕榈油种植业者的调查，4月底的 棕榈油库存料较前月增长6.2%，至165万吨。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.7%，大连9月豆油期 货 下跌0.6%。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透台北6月21日 - 星展银行周三表示，台湾今年第一季成长幅度符合预期，但第二季则比预期稍缓。虽然近期部分经济数据表现较差，不过下半年必须展现反弹趋势，才能确保全年GDP维持在2%以上，至于央行料今年将维持利率不变。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/6/22 7 2.45% 500 2017/6/22 14 2.60% 500
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。