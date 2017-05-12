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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 20:43 BJT

马来西亚期市：棕榈油终止连涨收低，受豆油下跌及获利了结打压

    路透吉隆坡5月12日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，受芝加哥期货
交易所(CBOT)豆油下跌拖累，以及交易商在下周一棕榈油出口数据公布前
获利了结。
    
    指标7月棕榈油期货         收跌0.79%，报每吨2,651马币(610.27
美元)，打破此前五日连涨走势。
    
    该合约本周上涨2.83%。
    
    成交量为40,478口。
    
    “市场在五日连涨之后回落，等待下一步走势，”一名吉隆坡期货交
易员表示。该交易员并称，芝加哥期货交易所豆油表现疲软，拖累了棕榈
油。
    
    “不过，市场人气仍然提供支撑。随着穆斯林斋月的临近，需求和出
口保持强劲，产量略微增长。”  
    
    马来西亚棕榈油总署数据显示，4月出口较前月增长1.4%，至128万吨
；产量增长5.7%，为155万吨。
    
    4月底库存较前月增长3%，为160万吨。
    
    一名路透大宗商品和能源技术分析师表示，棕榈油在每吨2,674马币
面临阻力，如果升穿这个水平，可能涨向下一道阻力位2,727马币。
    
    CBOT豆油      下跌0.62%，大连9月豆油合约        上涨0.88%。(
完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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