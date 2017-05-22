马来西亚期市：棕榈油期货收涨，因出口需求强劲

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡5月22日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨约1%，触及一周高点，强劲的出口需求使该合约连续第二日上涨。
交易商称，市场供应紧俏也支撑了棕榈油的涨势，产量增长逊于预期。
“强劲需求再加上供应疲软，支撑棕榈油上涨，”吉隆坡一名期货交易员表示。“产量预计不会呈强劲的两位数(增长)。”
马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。
成交量为43,548口。
船货检验机构Intertek Testing Services的数据显示，5月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期增长20%。
另一家机构Societe Generale de Surveillance的数据显示增长18.6%。
5月整月棕榈油的出口量预计因为穆斯林斋月的需求而增长。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.2%，大商所9月豆油上涨0.7%。
大商所9月棕榈油合约涨1.2%。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为