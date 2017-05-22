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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 19:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收涨，因出口需求强劲

路透吉隆坡5月22日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨约1%，触及一周高点，强劲的出口需求使该合约连续第二日上涨。

交易商称，市场供应紧俏也支撑了棕榈油的涨势，产量增长逊于预期。

“强劲需求再加上供应疲软，支撑棕榈油上涨，”吉隆坡一名期货交易员表示。“产量预计不会呈强劲的两位数(增长)。”

马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。

成交量为43,548口。

船货检验机构Intertek Testing Services的数据显示，5月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期增长20%。

另一家机构Societe Generale de Surveillance的数据显示增长18.6%。

5月整月棕榈油的出口量预计因为穆斯林斋月的需求而增长。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.2%，大商所9月豆油上涨0.7%。

大商所9月棕榈油合约涨1.2%。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
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