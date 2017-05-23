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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 19:49 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%，受马币走强及预期产量增长影响

路透吉隆坡5月23日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低，这是三个交易日里首次下跌，受马币走强以及预计产量增长影响。

马币兑美元涨至六个月高点，最新上涨0.3%。

指标8月棕榈油期货收低1.7%，报每吨2,617马币(609.74美元)。

成交量为40,143口。

“今天市场受马币走强影响下跌，”一名吉隆坡交易商表示，并称预期产量增长也给市场施压。

交易商并称，市场稍晚跌势加剧，因大连商品交易所相关油料作物走软以及市场出现修正走势。

4月马来西亚棕榈油产量较前月增长5.7%至150万吨。

未来数月马来西亚棕榈油产量料将增长，与季节性趋势相符，而且棕榈树从影响产量的厄尔尼诺(圣婴)气候模式中恢复过来。

路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，指标棕榈油合约有可能跌破每吨2,642马币的支撑位，并跌向2,600处的下一道支撑位。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油合约下跌0.9%，大连9月豆油合约也下跌0.9%。

大商所9月棕榈油合约下滑1.2%。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
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