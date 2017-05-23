马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%，受马币走强及预期产量增长影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡5月23日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低，这是三个交易日里首次下跌，受马币走强以及预计产量增长影响。
马币兑美元涨至六个月高点，最新上涨0.3%。
指标8月棕榈油期货收低1.7%，报每吨2,617马币(609.74美元)。
成交量为40,143口。
“今天市场受马币走强影响下跌，”一名吉隆坡交易商表示，并称预期产量增长也给市场施压。
交易商并称，市场稍晚跌势加剧，因大连商品交易所相关油料作物走软以及市场出现修正走势。
4月马来西亚棕榈油产量较前月增长5.7%至150万吨。
未来数月马来西亚棕榈油产量料将增长，与季节性趋势相符，而且棕榈树从影响产量的厄尔尼诺(圣婴)气候模式中恢复过来。
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，指标棕榈油合约有可能跌破每吨2,642马币的支撑位，并跌向2,600处的下一道支撑位。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油合约下跌0.9%，大连9月豆油合约也下跌0.9%。
大商所9月棕榈油合约下滑1.2%。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为