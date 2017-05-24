马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
马来西亚指标8月棕榈油期货收跌1.4%，报每吨2,581马币(601.49美元)，连续第二日下跌。
棕榈油盘中稍早曾触及5月5日以来低点每吨2,579马币。成交量为47,257口。
“市场因外部因素下跌，”吉隆坡一名期货交易员表示。他指的是海外市场相关植物油下跌。“由于预期明天的出口数据好转，市场努力支撑。”
周四0300GMT船货检验机构将公布5月1-25日棕榈油出口数据。马来西亚5月1-20日棕榈油出口较前月同期增长18-20%。
交易商预期5月棕榈油需求将激增，因印度、巴基斯坦和中东等主要消费国在穆斯林斋月开始之前消费增长。斋月于本周开始。
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，棕榈油可能跌破每吨2,600马币的支撑位，然后跌向下一道支撑位2,558。
CBOT豆油期货近持平，大连9月豆油合约下跌1.3%。
大商所9月棕榈油期货最多下跌1.5%。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为