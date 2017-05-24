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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 19:25 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势

路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。

马来西亚指标8月棕榈油期货收跌1.4%，报每吨2,581马币(601.49美元)，连续第二日下跌。

棕榈油盘中稍早曾触及5月5日以来低点每吨2,579马币。成交量为47,257口。

“市场因外部因素下跌，”吉隆坡一名期货交易员表示。他指的是海外市场相关植物油下跌。“由于预期明天的出口数据好转，市场努力支撑。”

周四0300GMT船货检验机构将公布5月1-25日棕榈油出口数据。马来西亚5月1-20日棕榈油出口较前月同期增长18-20%。

交易商预期5月棕榈油需求将激增，因印度、巴基斯坦和中东等主要消费国在穆斯林斋月开始之前消费增长。斋月于本周开始。

路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，棕榈油可能跌破每吨2,600马币的支撑位，然后跌向下一道支撑位2,558。

CBOT豆油期货近持平，大连9月豆油合约下跌1.3%。

大商所9月棕榈油期货最多下跌1.5%。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
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