马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,607马币(609.54美元)，此前曾触及5月5日以来低点2,566马币。
不过该合约本周已经下跌逾1%，料创下4月中旬以来最大单周跌幅。
今天棕榈油成交量为38,576口。
“棕榈油价格受出口数据好转支撑，”一名吉隆坡交易员表示，并称对于产量增长放缓的预测是另一个支撑因素。
船货检验机构Cargo surveyor Intertek Testing Services公布，5月1-25日马来西亚棕榈油出口较上月同期增长16.2%，受印度需求增强支撑。
另一家船货检验机构Societe Generale de Surveillance公布同期的出口增幅为12.9%。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货上涨0.5%，大连9月豆油期货下跌0.1%。
大商所9月棕榈油期货跌0.4%。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为