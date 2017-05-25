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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 19:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑

路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。

指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,607马币(609.54美元)，此前曾触及5月5日以来低点2,566马币。

不过该合约本周已经下跌逾1%，料创下4月中旬以来最大单周跌幅。

今天棕榈油成交量为38,576口。

“棕榈油价格受出口数据好转支撑，”一名吉隆坡交易员表示，并称对于产量增长放缓的预测是另一个支撑因素。

船货检验机构Cargo surveyor Intertek Testing Services公布，5月1-25日马来西亚棕榈油出口较上月同期增长16.2%，受印度需求增强支撑。

另一家船货检验机构Societe Generale de Surveillance公布同期的出口增幅为12.9%。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货上涨0.5%，大连9月豆油期货下跌0.1%。

大商所9月棕榈油期货跌0.4%。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
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