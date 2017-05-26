马来西亚期市：棕榈油创下近两周最大单日跌幅，因相关油料作物走软

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡5月26日 - 马来西亚棕榈油期货周五创下近两周最大单日跌幅，过去四个交易日中第三日下跌，受相关油料作物疲软以及马币走强打压。
芝加哥期货交易所(CBOT)及中国大商所棕榈油以及豆油等植物油追随原油跌势。
周四原油价格大跌，因石油输出国组织(OPEC)会议上达成的减产力度和减产延长的时间均不及预期。
指标8月棕榈油期货收跌2%，报每吨2,555马币(598.78美元)。
本周棕榈油下跌1.1%，为4月14日以来最大周线跌幅。
成交量为34,661口。
“大商所和CBOT的走势影响了今天的行情，”一名吉隆坡交易员表示，他指的是这两个交易所豆油的疲弱表现。另一名交易员表示，马币走强也施压。
周五马币兑美元上涨0.2%。
CBOT豆油期货最多下跌0.3%，大连9月豆油合约下跌1.8%。
大商所9月棕榈油合约最多下跌1.3%。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为