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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 19:36 BJT

马来西亚期市：棕榈油创下近两周最大单日跌幅，因相关油料作物走软

路透吉隆坡5月26日 - 马来西亚棕榈油期货周五创下近两周最大单日跌幅，过去四个交易日中第三日下跌，受相关油料作物疲软以及马币走强打压。

芝加哥期货交易所(CBOT)及中国大商所棕榈油以及豆油等植物油追随原油跌势。

周四原油价格大跌，因石油输出国组织(OPEC)会议上达成的减产力度和减产延长的时间均不及预期。

指标8月棕榈油期货收跌2%，报每吨2,555马币(598.78美元)。

本周棕榈油下跌1.1%，为4月14日以来最大周线跌幅。

成交量为34,661口。

“大商所和CBOT的走势影响了今天的行情，”一名吉隆坡交易员表示，他指的是这两个交易所豆油的疲弱表现。另一名交易员表示，马币走强也施压。

周五马币兑美元上涨0.2%。

CBOT豆油期货最多下跌0.3%，大连9月豆油合约下跌1.8%。

大商所9月棕榈油合约最多下跌1.3%。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
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