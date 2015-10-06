焦点：中资对手来势汹汹 华尔街投行亚太股权市场费用收入缩水

图为一名女子经过中信证券在北京的总部大楼。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透香港10月6日 - 汤森路透一项针对投资银行活动的季度调查显示，虽然今年亚洲的股权融资量创下纪录，但华尔街银行从中获得的费用却在下降，因中国对手在不断蚕食他们的获利。

今年1-9月，亚太地区(除日本)的股票上市案金额较上年同期飙升40%，达到创纪录的1,972亿美元，高盛(GS.N)和瑞银集团UBSN.VX在承销商中排名前两位。

但据汤森路透/Freeman Consulting的估算，跨国银行在亚太股权资本市场(ECM)的费用收入却较上年同期下降或持平，这是因为亚太市场的竞争在加剧。投行在亚洲的营收很大一部分来自ECM费用。

亚洲ECM费用收入最高的10家银行中，有四家为跨国银行，其中瑞银排名第一，1-9月费用收入估计为2.059亿美元，与上年同期接近持平。而高盛和摩根士丹利(MS.N)的费用收入则分别下降约20%，摩根大通(JPM.N)则下跌15.7%。

相较之下，中国六大券商费用收入均增加，中信证券(600030.SS)获利居前，费用收入增长近50%至2.46亿美元；国泰君安(601211.SS)费用收入增长58%，招商证券(600999.SS)费用收入几近翻番。

一位曾在瑞银及野村股权资本市场部门（ECM）工作过的投行人士Philippe Espinasse称，“中国券商正在侵蚀国际券商的市场份额，缓慢但肯定在扩大自己的份额。”

本地区股票费用规模增长10%至45亿美元，远低于同期内交易金额40%的增幅，反映赚钱较少的股票后续发行量大增。

当路透接洽时，高盛、摩根大通、摩根士丹利及瑞银均拒绝就他们的费用收入发表评论，另外包括中信证券和海通证券在内的中国券商，则没有回复路透希望他们就ECM费用收入增长作出评论的要求。

亚太地区，股票承销费用占投资银行收入的大约一半，而并购顾问费用仅占16%。

这与欧美形成鲜明对比，它们的企业并购顾问费占投资银行收入的大部分，而ECM费用仅占总收入的五分之一。日本则与亚太其他地区情况类似。

**竞争加剧**

传统上占据国内市场的中资机构，现在也进军香港市场。香港是继中国大陆之外亚洲第二大的股权市场。

为了赢得业务，他们把利润压得很低，这股趋势打击了全球性银行，并且预计还将持续。

此外，香港的股权交易竞争愈发激烈，数项发行都有10家甚至更多投行参与，这就意味着每家银行分到的蛋糕更少。

今年5月，中资券商华泰证券在香港发股筹资50亿美元时，该公司聘请了16家投行，分别担任保荐人、联席全球协调人和联席簿记行。这其中七家是中资投行。

相比之下，国泰君安6月在上海的一规模类似的首次公开发行(IPO)，只聘请了五家承销商，均为中资投行。

“明显被稀释，因为有更多嘴要养，但别以为所有人都能吃饱，”一家国际银行驻香港的ECM部门负责人称。(完)