发展中国家贫富差距扩大 威胁亚洲经济增长

路透马尼拉4月11日电---亚洲开发银行(ADB)称,近年来亚洲发展中国家的快速成长已导致贫富差距持续扩大,可能损及亚洲地区的经济增长和稳定,但各国政府能够通过调整支出重点来加以解决.

亚行周三称,亚洲地区应加大在教育和医疗领域的支出,创造优质就业机会,并投资於基础设施,以降低发达地区和落後农村地区之间的差距,从而防止社会问题滋生蔓延,社会问题恐将导致低效率的民粹主义政策.

ADB在2012年亚洲发展前景报告中称,如果该地区不平等状况在过去20年维持稳定,期间的经济增长原本可以让另外2.4亿人摆脱贫困,相当於亚洲发展中地区2010年人口总数的6.5%.

但现实情况是,在亚洲经济增长加速之际,贫富悬殊却不断加剧.

ADB在报告中还称,该地区新兴经济体今年经济料降温,2013年在强劲内需刺激下实现反弹,而风险在於欧元区不确定性导致贸易流动放缓.

今年亚洲发展中地区经济料增长6.9%,增速低於2011年的7.2%.

ADB对中亚、东亚、南亚、东南亚及太平洋地区45个经济体作出成长预估.今年的预估低於ADB在去年9月发布的2011年亚洲发展前景最新报告中预估的7.5%.

但ADB表示,2013年经济增速应加快至7.3%,因该地区正转向更加可持续的长期增长道路.

**收入差距**

亚洲开发银行表示,过去10年间,富裕家庭收入所占比重上升,地区内多数国家占总人口仅5%的最富裕人士,掌握的总收入接近20%.

"不平等会削弱经济成长自身的基础.不平等问题严重且愈演愈烈,会削弱社会凝聚力,破坏治理的质量并加大实施低效民粹主义政策的压力,由此阻碍中期经济成长."该行称.

自1990年代初以来,在本地区人口最多且经济发展最快的三个国家--中国,印度和印尼,基尼系数(Gini coefficient)已大幅上涨.

推动本地区经济迅速成长的主要因素是技术进步,全球化和以市场为导向的改革,但同样是这些因素,亦拉大贫富差距,掌握劳动技能,资本充裕且居住在市中心的人更适应于这样的成长模式,那些无从接触这些资源的人则被甩下.

转变财政政策可有助於减轻这种不平等.

ADB称,政府能够推动和增加有针对性的社会保障项目上的支出,其中包括有条件的现金转移,目前这是改善贫困家庭医保和儿童教育的激励工具,在菲律宾得到普遍应用.

ADB称,亚洲收入不平等程度整体上低於其它发展中地区,收入趋於平等的脚步较其他地区,如拉美迈得更快.

ADB指,有关该地区的经济增长前景,最大的风险来自於欧元区主权债务危机的不确定性.并称,随着亚洲地区食品价格的放缓和出口需求的减慢,通胀并不是眼下的威胁,尽管中东地缘政治风险可能会造成严重冲击.(完)

--编译 肖群英/王兴亚/郑茵;审校 蔡美珍/张涛/李爽

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