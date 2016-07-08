焦点：部分亚洲富人在英国地产乱局中寻求抄底机会

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透香港7月8日 - 尽管英国作出退欧决定之后英国地产市场陷入混乱，但部分亚洲投资机构以及富有的投资者正在关注伦敦地产业。英国公投决定退欧后英镑急挫，是英国优质资产吸引力增加的原因之一。
散户投资者如惊弓之鸟，担心英国商业地产价格可能出现崩跌，因此要求赎回地产基金，导致本周一些英国地产基金暂停交易，有180亿英镑(230亿美元)相关资产冻结，成为2008年金融危机以来投资基金运作失灵规模最大的一次。
Savills驻伦敦的商业研究主管Mat Oakley称，受6月23日英国公投结果的影响，一些原本即将完成的地产交易也被重新定价，价格比之前要低，因为律师在合同中加入了关于“英国退欧”的相关条款。
但对于亚洲一些手头有余钱、又甘愿冒险的富人和私募股权投资者而言，英国房地产不啻为一场诱人的赌博。
“自英国公投以来，前来咨询的人士增多，特别是亚洲的高净值人士及家族，他们依然将伦敦视为地产投资的可靠目标，”世邦魏理仕(CBRE)亚太区研究部主管金纬(Henry Chin)表示。
野村(除日本外)亚洲的理财首席投资官Johnny Heng表示，亚洲投资者不太可能受本周地产基金暂停交易影响，因为他们在英国此类基金中没有大规模曝险，一般情况下他们更倾向于直接投资公寓和独立屋。
**最大的买家**
据世邦魏理仕研究公司(CBRE Research)，亚洲买家钱多且寻求分散投资，是去年伦敦中心地区最大的买家之一，在205亿英镑(266亿美元)的交易中占据19%。
有些人还想买。
“(伦敦)仍将是世界上重要的金融和保险之都，短期内甚至永远都不大可能被法兰克福或巴黎取代，”Gaw Capital Partners董事长兼董事总经理Goodwin Gaw对路透称。
多种因素促使中国投资者斥资数以百万计美元购买伦敦高端公寓、英国乡村高尔夫俱乐部和葡萄酒地产。中国投资者和香港买家在去年亚洲购买伦敦中心地区的交易中占了45%的份额。
目前一些亚洲大型地产投资者表示，仍看好英国。
“英国政治上领导层的真空并不是个事，”接近中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)的一消息人士说道。
复星国际并没有立即置评。
该消息人士称，自英国公投退欧后，鉴于市场的紧张迹象，有多个英国居民已经接洽了复星国际，考虑出售他们在伦敦的商业地产。
在英国地产市场有着最大曝险部位的新加坡政府投资公司(GIC)亦表示，已经为英退造成的短期动荡做好了应对准备。
“当我们要在一座城市或国家投资时，我们着重的是长期前景。”GIC房地产业务首席投资官李国绅说道。
不过一些伦敦房地产投资者和业主还是忐忑不安。(完)
(编译 孙国玉/王丽鑫/孙茉莉; 审校 屈桂娟/许娜/刘秀红)
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