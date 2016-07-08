焦点：部分亚洲富人在英国地产乱局中寻求抄底机会

路透香港7月8日 - 尽管英国作出退欧决定之后英国地产市场陷入混乱，但部分亚洲投资机构以及富有的投资者正在关注伦敦地产业。英国公投决定退欧后英镑急挫，是英国优质资产吸引力增加的原因之一。

散户投资者如惊弓之鸟，担心英国商业地产价格可能出现崩跌，因此要求赎回地产基金，导致本周一些英国地产基金暂停交易，有180亿英镑(230亿美元)相关资产冻结，成为2008年金融危机以来投资基金运作失灵规模最大的一次。

Savills驻伦敦的商业研究主管Mat Oakley称，受6月23日英国公投结果的影响，一些原本即将完成的地产交易也被重新定价，价格比之前要低，因为律师在合同中加入了关于“英国退欧”的相关条款。

但对于亚洲一些手头有余钱、又甘愿冒险的富人和私募股权投资者而言，英国房地产不啻为一场诱人的赌博。

“自英国公投以来，前来咨询的人士增多，特别是亚洲的高净值人士及家族，他们依然将伦敦视为地产投资的可靠目标，”世邦魏理仕(CBRE)亚太区研究部主管金纬(Henry Chin)表示。

野村(除日本外)亚洲的理财首席投资官Johnny Heng表示，亚洲投资者不太可能受本周地产基金暂停交易影响，因为他们在英国此类基金中没有大规模曝险，一般情况下他们更倾向于直接投资公寓和独立屋。

**最大的买家**

据世邦魏理仕研究公司(CBRE Research)，亚洲买家钱多且寻求分散投资，是去年伦敦中心地区最大的买家之一，在205亿英镑(266亿美元)的交易中占据19%。

有些人还想买。

“(伦敦)仍将是世界上重要的金融和保险之都，短期内甚至永远都不大可能被法兰克福或巴黎取代，”Gaw Capital Partners董事长兼董事总经理Goodwin Gaw对路透称。

多种因素促使中国投资者斥资数以百万计美元购买伦敦高端公寓、英国乡村高尔夫俱乐部和葡萄酒地产。中国投资者和香港买家在去年亚洲购买伦敦中心地区的交易中占了45%的份额。

目前一些亚洲大型地产投资者表示，仍看好英国。

“英国政治上领导层的真空并不是个事，”接近中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)的一消息人士说道。

复星国际并没有立即置评。

该消息人士称，自英国公投退欧后，鉴于市场的紧张迹象，有多个英国居民已经接洽了复星国际，考虑出售他们在伦敦的商业地产。

在英国地产市场有着最大曝险部位的新加坡政府投资公司(GIC)亦表示，已经为英退造成的短期动荡做好了应对准备。

“当我们要在一座城市或国家投资时，我们着重的是长期前景。”GIC房地产业务首席投资官李国绅说道。

不过一些伦敦房地产投资者和业主还是忐忑不安。(完)