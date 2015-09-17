调查：人民币空仓减少过半 新兴亚币悲观人气缓解

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透新加坡9月17日 - 一项路透调查显示，过去两周市场对人民币进一步下跌的押注减少逾一半，因中国央行在上月意外安排人民币贬值后，继续采取干预措施稳定人民币汇率。

人民币趋稳反过来帮助缓解了亚洲其他地区的紧张情绪，尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四稍后公布利率决议前美元持坚，但其他新兴市场货币的偏空人气减弱。

自8月11日人民币贬值以来，中国央行被发现频繁进行干预以支撑人民币汇率，不仅在即期和远期市场，而且在离岸市场也出手。

从周二到周四对19位基金经理、外汇交易员和分析师进行的调查显示，对新兴亚币的悲观看法已经缓解。

投资者目前关注美联储周四稍晚是否会宣布近十年来首度升息，以及由此导致的美国公债收益率(殖利率)上升是否可能促使投资者从新兴市场撤出更多资金。

韩元空仓规模降至6月底以来最低，此前标准普尔上调该国主权信用评等，而且外资在连续29日卖超韩股后转为买超。

新加坡元空仓规模亦降至7月初以来最低，因围绕美联储升息计划的不确定性及中国经济放缓扰动全球金融市场，从而增强了较安全资产的需求。

尽管新加坡经济跟其他亚洲国家一样正在降温，但该国仍享有AAA信用评等。

新加坡执政党上周在大选中以较预期更大的优势胜出，确保了财政和经济政策的连续性，这也给坡元带来支撑。

印度卢比空仓为新兴亚币中最低，因当地经济趋稳吸引资金流入该国债券。

马币(林吉特)空头押注降至7月底以来新低，尽管在马来西亚国有基金一马发展(1MDB)相关调查之际，瑞士当局已经冻结存放在瑞士银行的资金。

马来西亚公布8月最后两周外汇储备意外增加(尽管增幅不大)之后，交易商减少马币空头部位。

虽然马国外汇储备仍接近2009年以来最低水准，但交易商认为随着市况转为清淡，央行用于干预以支撑汇价的资金也减少。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

9月17日 0.26 0.60 0.62 1.27 0.73 0.27 1.48 0.54 1.00

9月 3日 0.62 1.09 1.31 1.45 1.15 0.66 1.96 0.86 1.51

8月20日 0.91 1.56 1.50 1.55 1.58 0.75 2.21 1.04 1.86

8月 6日 -0.15 1.27 1.19 1.16 0.91 0.11 1.82 0.84 1.40

7月23日 -0.50 1.32 0.97 0.69 0.70 0.09 1.24 0.52 1.18

7月 9日 -0.13 1.09 0.38 0.78 0.56 -0.06 1.33 0.37 0.80

6月25日 -0.70 0.29 0.22 0.80 0.11 -0.26 1.10 0.30 0.57

6月11日 -0.47 0.77 0.61 1.12 0.48 0.05 1.39 0.43 0.69

5月28日 -0.62 0.67 0.53 1.05 0.02 0.29 0.86 0.03 0.89

5月14日 -0.45 0.11 -0.05 0.95 -0.30 0.22 0.41 -0.06 0.78

4月30日 -0.48 -0.55 -0.44 0.43 -0.46 -0.18 -0.13 -0.12 0.33

(完)

(编译/审校 王兴亚/许娜/张明钧/杜明霞)

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