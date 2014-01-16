中信资本牵头的财团完成亚信联创的私有化收购

路透上海1月16日 -中国知名另类投资管理公司--中信资本控股公司周四宣布，中信资本与中国宽带资本和中信产业投资基金等组成的财团，已完成原在美国纳斯达克上市的亚信联创集团股份公司的私有化收购。

公司新闻稿称，此次私有化交易市值达9亿美元左右。这是中信资本参与的继分众传媒、华瑞集团等企业之后的第六个私有化交易项目，亦是迄今为止中国市值第二大的私有化交易。

亚信联创是中国领先的电信软件研究、解决方案咨询的服务供应商，2012年收益达5.479亿美元。去年5月，亚信联创与中信资本宣布已签署私有化协议，12月这项私有化协议获得中国商务批准，随着公司召开特别股东会议，通过了这项合并交易，原股东每股可兑换现金12美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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