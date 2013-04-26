西方竞争对手撤出 亚洲银行业者向大宗商品客户急抛绣球

资料图片：一名男子在黄浦江的船上远眺陆家嘴金融区。 REUTERS/Aly Song

* 亚洲银行业者加强与本地企业的联系，以寻找商机

* 亚洲银行业者在本地贸易融资市场赢得更大份额

* 具有全球视角的本地企业料与西方或本地财团合作

* 欧系银行对亚洲低风险加权资产的兴趣升温

记者 Melanie Burton 编译 许娜/洪曦/李婷仪/石冠兰

路透新加坡4月26日 - 现金充裕的亚洲银行业者正扩大旗下大宗商品和能源业务，想在应对监管问题和经济断断续续复苏的西方竞争对手重返亚洲市场以前，占领更大的市场份额。

亚洲银行业者正加强与本地企业的联系，以将触手延伸到贸易和项目融资上，同时利用强大的关系网来搜罗机会、搭建商业联系，例如将一家蒙古矿商和一名中国投资者凑到一块，或是为一家印度贸易行和一个印尼冶炼厂牵线搭桥。

新加坡星展银行(DBSM.SI)和中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)等银行迅速填补空下的市场份额，尤其是在欧系银行撤回本土市场以后。

数据显示，亚洲银行业者已扩充旗下大宗商品相关业务，涉猎范围从贷款到并购不一而足。

据汤森路透LPC的数据，2013年第一季，美系和欧系银行在除日本外亚洲大宗商品和能源贷款市场所占份额降至21%，2010年为31%。

与此相反，中国、日本和印度的银行则积极扩充旗下以国际货币计价的银团贷款和俱乐部贷款业务(不包括项目融资、船只和飞机融资贷款)，所占市场份额自20%升至32%。

汤森路透的数据显示，在2013年头四个月的亚太相关能源、电力和必需消费品并购交易排行榜中，有10家亚洲银行跻身前25名，而在金融危机爆发前的2008年还仅有两家亚洲银行。

对于亚洲银行领域可能发生的巨变而言，这还只是冰山一角。在为未来20年大规模的基础设施增长融资，以及开发一系列具有深度和高流动性市场方面，亚洲银行业者面临的既有机遇也有挑战。

“许多客户都来向我们寻求帮助，因为他们希望与海外企业做生意。可能外国公司不了解他们，但是我们熟悉。”中银国际亚洲有限公司的董事总经理兼投资银行部副主席程雁说。

“我们获得多少市场份额？你可以问问高盛和摩根士丹利流失了多少，”程雁在接受路透采访时表示。

**本地基础和洞察力为重要优势**

路透采访的六家亚洲大型银行高管认为，深厚的本地基础、客户群的专业知识、市场洞察力和资本渠道是他们的关键优势。

大宗商品融资已经成为新加坡星展集团控股(DBSM.SI)成长最快的业务。该集团的目标是在未来三年内，利用其在亚洲日益扩大的市场，实现每年业务增长一倍。

星展集团控股称，通过为原油和煤等产品的贸易提供融资，其贷款额已经达到近250亿新加坡元(204.8亿美元)。

许多亚洲其他银行在扩张原油、天然气、铁矿石、煤炭和金属业务，中银国际等机构则提供人民币融资这样的特别产品。

澳新银行(ANZ.AX)大宗商品部门商业拓展部全球主管Geoff Clear表示，在澳洲，该行在考虑拓展贵金属之外的实货业务。

“过去12个月，我们的策略更多地偏向跨国扩张。”他补充称，并强调了中国市场。

**转移市场**

不过，这股趋势正值商品市场发生转变，而且亚洲魅力略失。

像摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)等一线银行，由于受到商品价格下跌、市场波动减轻与监管收紧的影响，第一季大宗商品业务均大幅下滑。

“仔细看看大宗商品领域，你会发现这个市场正在略微萎缩，”中金公司研究部董事总经理孔庆影说，“流动性下滑，整体仓位减少，波动也低。”

中金公司去年将此纳入考量，决定暂不大规模扩张该项业务。

而西方银行已开始返回亚洲，开展一些资产负债表风险较低的业务。

一家国际商行驻新加坡的贸易员说，“讲到最基本的货物融资业务，他们的确已经回来，特别是伦敦金属交易所(LME)仓库注册原材料方面的融资业务，因为这类业务在他们的风险加权资产中很少，”他说。

本地银行若想在同具有国际野心的本地企业打交道时，参与到国际贸易融资中去，加入财团可能是一个机会。

“你还是会希望所有的计划由欧系银行来管理和带头，因为老实说国际性银行的能力就是强得多，”他说。

**扩大版图**

亚洲银行业者认为，他们正处于有利的位置，能够在扩大亚洲业务的同时，扩张并维持商品和能源相关业务，尤其是较小规模和非交易所交易的业务。

“(地区性银行)较有地利之便，他们与客户有更实体的关联。本地贸易行喜欢跟他们打交道，”一家全球贸易行驻新加坡的消息人士称。

融资成本低意味着他们也可以消化交易对手风险的新支出，而外资银行在此方面受到牵制，因为根据巴塞尔协议III规定，外资银行大宗商品衍生品业务面临很高的一级资本充足率要求。

“阻碍亚洲银行像欧洲银行那样快速增长的唯一因素就是专业技能，他们在产品方面还有一点需要迎头赶上，”东南亚一家主要银行的商品消息人士称。

“就拿新加坡银行业来说，给他们三年时间，他们就能匹敌任何一家欧系银行。”(完)

(译文审校 隋芬/李春喜/许娜/蔡美珍)

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