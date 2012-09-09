亚太各国承诺促进经济增长

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* APEC各国领导人承诺促进经济增长,改善粮食安全
* 峰会承诺贸易自由化和自由市场
* 俄罗斯与美国寄望亚洲带动经济增长
路透符拉迪沃斯托克9月9日电---中国、美国和日本等亚太国家周日承诺,采取措施刺激经济增长,反对限制粮食出口,试图重振疲弱的全球经济.
环太平洋国家结束了为期两天的峰会,对国际经济状况、全球粮食安全以及日益滋长的贸易保护主义表示担忧.
亚太经合组织(APEC)的21个成员同意削减"绿色技术"的进口关税,采取措施刺激经济增长和推动贸易自由化,以对抗因欧债危机而加剧的问题.
"金融市场仍然脆弱,而部分发达国家公共赤字与债务高企,给全球经济复苏构成强大阻力.欧洲事态给本地区的经济增长带来不利影响,"他们表示.
"在这种情况下,我们决心共同努力支持经济增长,促进金融稳定和恢复信心."
尽管对欧洲债务问题感到关切,但APEC欢迎欧洲领导人为解决危机所做的努力.
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加了最後一天的峰会,也对欧洲央行(ECB)的购债计划表示支持.
她表示,IMF有兴趣参与欧洲央行(ECB)购买欧元区成员国公债计划的设计与监督.
虽然美国和俄罗斯遭遇旱灾,但他们排除了限制粮食出口的可能性,并强调开放市场对於确保可靠的食粮供应的重要性.
他们还支持将54种环保产品的进口关税在2015年以前降至5%以下,其中包括可再生能源、垃圾处理与环境监测设备.
俄罗斯与美国都寄望於经济增长相对强劲的亚洲,来带动本国经济.
"显而易见,当前10年、也许包括下一个10年,亚太地区经济增长方面将占据最重要地位,"墨西哥总统卡尔德隆表示.
中国国家主席胡锦涛承诺,中国将调整经济结构,以实现稳定和强劲的增长.中国经济放缓,让整个亚太地区受到打击.(完)
--编译 张涛;审校 张明钧
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--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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