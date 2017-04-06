调查：美元低迷让亚币人气高涨 人民币多仓升至2015年7月来高位

路透新加坡4月6日 - 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。

根据对18名交易商、分析师和基金经理的调查结果，人民币的多头仓位升至2015年7月以来高位。

人民币兑美元2016年挫跌6.5%，但随着美元丧失动能，今年迄今人民币重获定力，上涨0.7%。

此外，中国跨境资金流动今年将更加趋于平衡，因当局加强资本管制，且中国经济基本面改善。

坡元的多头押注升至一年来新高，新加坡金融管理局将于4月13日做出半年一次的政策决议。

各界普遍预期新加坡金管局下周料将维持政策不变，但少部分人士预期今年稍晚将有收紧政策的风险，藉以回应通胀上扬，且出口也持续好转。

2016年底以来出口升温且工厂产出扩张，使外界对许多亚洲国家将宽松政策的预期降低。

韩元看涨押注也略升，触及去年8月以来最高。

但投资者略减少对印尼卢比、台币、印度卢比和泰铢的看涨押注。

对马币(林吉特)的看跌押注进一步下降，而且马币人气悲观程度为去年8月以来最低。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

4月6日 -0.26 -0.71 -0.53 -0.47 -0.73 -0.97 0.08 0.33 -0.66

3月23日 -0.07 -0.69 -0.43 -0.63 -0.76 -1.03 0.17 0.30 -0.71

3月9日 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09

2月23日 0.05 -0.41 0.33 -0.40 -0.47 -0.69 0.46 0.69 -0.36

2月10日 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52

1月26日 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42

1月12日 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22

12月8日 0.93 0.55 0.88 0.24 0.39 0.28 0.83 0.74 0.41

11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49

11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36

10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44

10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96

9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32

(完)