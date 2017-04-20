调查：亚币人气转弱 受朝鲜地缘政治紧张情势拖累

路透新加坡4月20日 - 路透调查显示，投资者削减对大多数亚币的看涨押注，并转为看空韩元，因围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张情势打压风险偏好。

投资者转为持有韩元空仓，与两周前相比态度发生逆转，当时投资者持有的韩元多仓估计创2016年8月来最大。

路透对17名分析师、交易员和基金经理的访查显示，目前韩元人气为1月中旬来最弱水准。

与两周前相比，投资人削减多数亚币的多仓，但削减幅度不大，因为美元很难获得上涨动能。

美元回落，因4月12日特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“变得太强”，最终会有害于经济。他并称，希望美国利率保持在低位。

人民币多仓降至一个月最低。

继去年兑美元贬值6.5%之后，今年人民币兑美元已经上涨0.9%，得益于资本外流减轻以及经济好转。

坡元的多仓低于两周前，此前新加坡金管局在4月13日一如预期，维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场。

投资者仍持有马币和菲律宾披索的空仓，尽管看空押注已低于两周前。

马币人气悲观程度为去年8月以来最低。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

4月20日 -0.09 0.23 -0.17 -0.39 -0.54 -0.90 0.03 0.22 -0.50

4月 6日 -0.26 -0.71 -0.53 -0.47 -0.73 -0.97 0.08 0.33 -0.66

3月23日 -0.07 -0.69 -0.43 -0.63 -0.76 -1.03 0.17 0.30 -0.71

3月 9日 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09

2月23日 0.05 -0.41 0.33 -0.40 -0.47 -0.69 0.46 0.69 -0.36

2月10日 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52

1月26日 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42

1月12日 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22

12月8日 0.93 0.55 0.88 0.24 0.39 0.28 0.83 0.74 0.41

11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49

11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36

10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44

10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96

9月 29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32

(完)