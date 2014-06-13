今年亚洲柴油需求增幅料为1998年金融危机以来次低

路透首尔/新加坡6月13日 - 今年亚洲柴油需求增幅料为1998年金融危机以来第二低水准，因经济放缓且补贴减少挤压需求，促使为数不多的几个市场供应过剩。

亚洲地区主要消费国中国、印度和印尼的需求料仍停滞不前或下滑。再加上亚洲和中东地区新的炼厂产能上线，一家油气咨询公司预计2014年柴油供应过剩为平均每日100万桶以上。

分析师称，这意味着本就处于近三年半低位的亚洲柴油裂解价差 GOSGCKMc1将维持低迷。由于亚洲炼厂接近40%的产量为柴油，因此整体加工利润亦承压，部分亚洲炼厂已经降低产能利用率。

亚洲过剩的柴油供应通常会被运往西方，但目前欧洲也面临供过于求的状况，柴油价格持于数年低位。

“今年料局部复苏，但增长可能低于2011年或2012年的水准，”能源咨询公司FGE的Alex Yap表示。

FGE称今年亚洲柴油需求增速料略快于2013年。去年增速低于1%，是15年来的最低增速。

石油咨询机构Wood Mackenzie (Woodmac)已经调低了数据，预期亚洲柴油需求将增长0.45%，此前五年增长均值为3.9%。

Woodmac预期今年第二季亚洲柴油需求将较去年同期增加0.7%，预期2015年增速在1.7%。

Woodmac分析师Suresh Sivanandam表示，一方面增速减慢，另外产能增加也将导致今年柴油日供给量过剩约120万桶。中国柴油每日平均出口量约在9万桶，几乎是2013年的两倍。

即使需求增速降至数十年来最慢，但新炼厂的上马，令中国由头号消费国转为出口国，国内供给远超过需求。

分析师称，印度河中东新投入的炼厂，更是令柴油过剩的情况火上浇油。

**亚洲炼厂减产**

Energy Aspects首席油市分析师Amrita Sen表示，其他地区可以消化一些亚洲油品，但空间不是很大。

“亚洲油品必须走出亚洲...但来自中东、俄罗斯和美国等其他的竞争在加剧，”她说。

由于供应过剩，亚洲炼厂略微降低原油加工量，尤其是韩国和日本的炼厂，他们占亚洲中质馏分油出口量的三分之一左右。

“若供应过剩状况持续，韩国炼厂可能考虑降低开工率，但实际上他们迄今每日已经削减了3万或5万桶，”北亚一家炼厂的匿名消息人士表示。

韩国国有石油公司KNOC数据显示，国内炼厂今年1-4月平均开工率为80.7%，低于上年同期的83.1%。

今年第一季，韩国和日本炼厂原油加工量低于去年，因该地区供应过剩。

**削减补贴**

分析师和业内消息人士称，印度和印尼逐步削减补贴，让国内柴油价格向国际市场靠拢，这同样损及消费。

Woodmac的Sivanandam称，印尼柴油需求今年料下降4.6%，降幅超过去年的3.7%。

根据印度石油部下属的石油规划和分析小组(PPAC)公布的数据，截至2014年3月31日财年的印度柴油消费量减少1%，为十多年来首次下降。印度是全球第四大石油消费国。

印度政府去年准许国有石油公司每个月小幅上调柴油价格，旨在最终取消补贴。

一位在印度的贸易消息人士称，这应会持续压低该国的柴油需求。

西方石油顾问和分析师多年来一直宣称，燃料补贴已经扭曲了亚洲油市，鼓励过度消费，并导致中国等国炼厂产能严重过剩。

不过，印度和印尼削减补贴的影响可能不会持续很久，因未来几年两国经济成长或将提升柴油需求。

澳洲多家炼厂关闭，也有可能支撑需求，帮助消化地区内的部分过剩供应。(完)

(编译 杜明霞/李爽/孙茉莉/王兴亚；审校 徐文焰/龚芳/郑茵)

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