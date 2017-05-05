调查：亚币人气回暖 因法国总统大选疑虑消退

路透新加坡5月4日 - 周四的一项路透调查显示，对亚洲货币的信心已较两周前改善，因法国大选由反建制派获胜的风险疑虑有所消退。

根据路透对15位分析师、交易员及基金经理人的调查，对台币的看多押注几乎较两周前的上次调查翻倍，升至2011年2月以来最大。

台币兑美元周三升至两年半高点29.940，在外资流入台股的支撑下，台币今年以来劲升。

台湾央行副总裁杨金龙周三表示，目前央行货币政策仍是宽松；而汇率波动是免不了的事，产业应做避险。他还表示，央行不会对持续的外资流入进行干预。

据估计投资人已将印度卢比多仓增加至2014年5月以来高点。

印度卢比兑美元4月26日触及20个月高点，受该国指标股指涨至纪录高位提振。

调查显示，投资人自去年8月以来首次转为看多马币(林吉特)，目前马币多仓为2016年4月以来最高。

自马来西亚央行4月中期宣布旨在促进债市流动性并提供额外风险管理工具的措施以来，马币人气持续好转。

调查还显示，投资者转而持有韩元多仓，对韩元的看涨押注触及一个月来的最大。

与两周前相比，投资者还增加了对人民币、坡元、印尼卢比和泰铢的看涨押注，略微减少了对菲律宾披索的看跌押注。

上周股市和新兴市场货币反弹，因法国总统大选首轮投票结果让投资者松了口气。

法国总统大选终极对决将在5月7日举行。民调显示，中间派候选人马克龙的支持率遥遥领先于民族阵线的勒庞20个百分点。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

5月4日 -0.18 -0.40 -0.31 -0.54 -0.98 -1.25 -0.51 0.21 -0.52

4月20日 -0.09 0.23 -0.17 -0.39 -0.54 -0.90 0.03 0.22 -0.50

4月6日 -0.26 -0.71 -0.53 -0.47 -0.73 -0.97 0.08 0.33 -0.66

3月23日 -0.07 -0.69 -0.43 -0.63 -0.76 -1.03 0.17 0.30 -0.71

3月9日 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09

2月23日 0.05 -0.41 0.33 -0.40 -0.47 -0.69 0.46 0.69 -0.36

2月10日 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52

1月26日 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42

1月12日 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22

(完)