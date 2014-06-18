第二季亚洲企业信心创逾两年高位 受政治变革和中国正面因素助推

图中为上海浦东陆家嘴一景。 REUTERS/Carlos Barria

路透上海6月18日 - 汤森路透/英士国际商学院发布调查显示，2014年第二季亚洲顶尖企业信心大幅上扬，触及逾两年最高位，受该地区有利的政治变革和中国正面迹象推动。

汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景前景气指数 RACSI 今年第二季跃升至74，创2012年初以来最高位，也远高于第一季的64。指数高于50显示整体前景乐观。

政权更迭给印度和泰国带来急需的强心针，两国企业信心升高，为整体指数提供支撑。中国和澳洲企业信心均较上季明显上扬，分别升至67和79，亦扶助整体指数。

出口导向型经济体韩国的指数从第一季的67骤降至50，受累于贸易和消费者数据趋弱。日本和马来西亚指数稍降，新加坡和菲律宾持平，不过菲律宾指数仍维持在100。

“目前，美国经济增长转强和中国都提供一些支撑，防止信心崩塌；印度题材仍然存在。这些都是正面因素，”资产管理公司AllianceBernstein资深亚洲分析师Anthony Chan说。

但Chan表示，企业信心上扬恐怕是短暂现象。印度在大选带来的激励之后将面临“现实考验”，中国的刺激措施将只能产生短暂提振，而泰国在经历5月军事政变之后仍有很多问题“悬而未决”。

浏览汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数与MSCI明晟指数对比图表，请点选 link.reuters.com/rap67v

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该指数调查了亚太地区11个经济体的200家大型公司，包括韩国现代重工 (009540.KS)、日本服装生产商迅销(FastRetailing)(9983.T)和澳洲建筑材料厂商James Hardie Industries Plc (JHX.N)，涵盖房地产、金融和科技等多个领域。

汤森路透与英士国际商学院(INSEAD)在6月2-13日联合进行了此次调查。调查显示，全球经济疑虑、成本上涨和包括政治及监管不确定性在内的其它风险，是企业担忧的主要因素。

124家回复问题的企业中，有52.42%对第二季前景持中性看法，47.58%看法正面。没有企业持负面看法，这是该项调查有史以来首次出现这种情况。

澳洲地产集团Stockland Corp Ltd SPG.AX负责策略与股东关系的高管Simon Shakesheff表示，主要贸易伙伴出现的良好趋势，增强了亚洲企业的信心。

“全球环境普遍改善，提振了企业信心，尤其是对欧洲的乐观情绪有所上升，美国情况显得相当不错，而日本的情况也好于预期，”他说。

**新面孔**

亚洲多地出现的政治变动提振了受影响国家的正面情绪，接受调查的全部10家印度企业以及大部分泰国受访企业称前景正面。

这帮助印度这个亚洲第三大经济体赢得100的满分，此前人民党领袖莫迪(Narendra Modi)在5月大选中完胜。

“印度前景正面，因为前政府的执政表现相当糟糕，所有人都预期新政府表现肯定会更好，”法国农业信贷银行驻香港的亚洲(除日本外)资深分析师Dariusz Kowalczyk表示，并指出莫迪在议会拥有绝对多数席位并且赢得民众广泛支持。

“这将让他更容易推进改革，因此企业信心改善。”

5月的军事政变帮助泰国企业信心指数强劲反弹至91，此前持续数月的反政府抗议活动拖累泰国得分自去年底一直维持在负值区域。泰国是东南亚第二大经济体。

军方表示将结束政治动荡局面，扶助经济成长，提振企业及消费者信人。泰国上月消费者信心反弹，为逾一年来首见。

马来西亚企业信心指数自上季的75骤降至67，而菲律宾则持稳于100。

中国企业信心指数自上季的50反弹至67，因当局的“微刺激”政策承诺协助经济平稳渡过转型期，达到今年经济成长的目标。

“中国经济第一季放缓的态势并未延续至第二季，情势似已稳定下来，”Capital Economics分析师Julian Evans-Pritchard表示。

“政府已介入扶持增长，化解了地产行业的部分疲势，令人大为松了口气。”

**资源业评分上升，金融业下滑**

就整个区域看，资源业表现最为强劲，评分创下80的三年高点。房地产业紧随其后，评分自上季的75攀升至79。

船运，食品和建筑业以75的分数位列第三。在建筑业中有一半的企业对前景看法正面，从而带动分数直线上升，第一季的成绩仅有50。

”主要地区目前的房屋建筑市场表现强劲，“James Hardie外联部的副总裁Sean O'Sullivan说道，并指出目前利率相对较低，就业市场强劲以及经济状况表现稳健。该公司在亚洲的主要业务区域是澳洲、新西兰和菲律宾。

表现最为逊色的是金融和零售业。金融业评分自上季的64降至60，零售业的成本增加将分数自75拉低至69.汽车业的得分亦相对疲弱，为67，尽管较上季的50分有大幅提高。(完)

(编译 艾茂林/张涛/王兴亚/龚芳/孙茉莉; 审校 张荻/许娜/白云)

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