《热点透视》亚洲企业起用内部团队安排并购趋势 迫使投行咬牙适应

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 石冠兰
路透香港4月17日 -在合并收购交易中，愈来愈多亚洲买家选择由自家内部团队提供顾问谘询，而众多跨国投行可能也不得不适应形势。从新加坡淡马锡到中国中信，愈来愈多亚洲公司依赖内部专业人才来完成交易。在市况艰难之际失去业务，意味着大型投行将不得不更加努力证明自身价值。
在近期两大并购案中，国际大行的角色都微不足道。3月淡马锡在公司自有的并购团队安排下，收购了屈臣氏24.95%股权，屈臣氏隶属于李嘉诚掌控的和记黄埔0013.HK旗下。香港上市公司中信泰富(0267.HK)以365亿美元向母公司中信集团收购资产，也只由自家子公司以及一家相关机构负责安排。熟悉情况的人士称，摩根士丹利(MS.N)参与了该案，但并没有在公开文件中被提及。
在单纯全现金收购私有公司的案子里，大型银行最容易被排挤在外，因为买卖双方往往已经有密切关系。这种情况在科技业及亚洲很常见。对于不断并购较小对手的大公司，比如中国搜索引擎百度(BIDU.O)，建立一支内部团队，成本可以比聘用投行来得便宜，投行费用通常为收购价1-2%。另一个对并购方的额外好处是，可以减少消息泄露。
在复杂度高或是有监管障碍的交易上，大型投行还是有竞争空间的。淡马锡在以21亿美元买断商品交易商OlamInternational(OLAM.SI)剩余股权的案子上，聘用了瑞士信贷。需要融资的交易，也能够带来额外费用，像是万洲国际在2013年9月收购Smithfield的案子。拥有广泛全球网络的投行，也有助于推销，而且能够协助激荡不同构想。
并购顾问市场的转变与IPO市场形成了鲜明对比。亚洲企业的IPO彷佛只怕投行不够多。万洲国际的香港IPO案聘用了29家投行，其中可能没有几家能够扮演重要角色。讽刺的是，企业合并交易是投行希望发挥他们最具附加价值判断的领域，然而却也是他们必须更加拼命才能继续待下去的战场。(完)
(编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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