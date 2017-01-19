焦点：亚洲投资人押注特朗普刺激政策将不温不火 给股市带来良机

2013年3月资料图片，透过放大镜看到的印尼卢比和其他东南亚国家货币。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)将于本周就职，亚洲投资人谨慎押注，他不会兑现在未来10年投资1万亿美元新基础设施的承诺。

相反，他们预测将出现一种“不温不火”的状况：美国财政支出高得刚好可以拉动经济增长，但又不会从新兴市场吸走太多资金。

投资者预期，政治阻力、原材料和人工方面的局限可能使支出难以达到特朗普承诺的水平，但由于经济深陷泥沼多年，重振经济的需求仍能保证相当规模的刺激政策。

“如果利率升得很高，经济过热，那么我们会恢复到避险环境下，”香港先机环球投资(Old Mutual Global Investors)亚洲股市主管Josh Crabb表示。“但中间这种状态，对于该地区曾遭受重创的部分资产非常适合。”

Crabb持有较为便宜的“景气循环类股”，比如基础材料和金融等板块，这些板块在经济向好时表现出色。他还青睐韩国股票，韩股是亚洲主要市场中最便宜的。

根据汤森路透Eikon数据，韩国股市综合股价指数.KS11的市盈率为12.1倍，而菲律宾股市平均市盈率为19.28倍，是该地区估值最贵的新兴市场。

**商品和出口国受青睐**

瑞穗银行公债部门的亚洲经济和策略主管Vishnu Varathan预计，美国基建投资将达5,500亿美元，为亚洲出口国提供了机遇。

“根据金发姑娘原则，我们确保成本不要上升太快，以免打压需求，”他表示。“我们将看到全球需求更为持久的复苏...此一效应将渗透扩及至其他出口国。这对亚洲非常有利，亚洲是德国以外的主要资本财供应地，或透过供应链与之相连。”

他并称前者包括中国、日本和韩国，后者包括台湾和泰国。

这种溢出效应将吸引投资者再度寻找抄底的机会，而部分投资者认为这将使亚洲股市受益。

目前MSCI明晟亚太地区(除日本)指数的市帐率(股价净值比)为2.6倍，而标普500指数.SPX为6.8倍。

BNP Paribas Investment Partners新兴市场债市副主管Jean-Charles Sambor预计， 商品出口国将进一步受惠。

“如果美国进行一些基础设施支出，且不对墨西哥和中国推动非常负面的议题，那么应可见到一些新兴市场取得良好的表现，因大宗商品价格会上升，”他说。

Sambor青睐于俄罗斯、拉美、和印尼的债券，这些债券将受惠于特朗普基础设施投资计划带来的原材料需求提升。在预期美元中期内走势温和的前提下，他看好上述国家的本币债券。

**保护主义担忧**

不过，在经历了充满火药味言辞和政策细节模糊的总统竞选之后，投资者对于特朗普的保护主义许诺仍惴惴不安，因为这些许诺一旦履行，将会侵蚀新兴市场从温和财政刺激所取得的好处。特朗普将在周五正式走马上任。

特朗普威胁，对来自中国的进口征收45%的关税，并针对将工作机会迁往海外的美国公司的进口，征收35%的边境税。

他还承诺，对于那些将海外滞留资金汇回美国的公司，把税率从目前的35%降至10%。美国公司在海外的资金存量在2.6万亿(照)美元，若出现快速的汇回本土，亚洲市场恐将面临灾难。

据路透的一项调查，上述担忧令全球债市投资人12月把日本外亚洲市场的投资比重从4.2%下调至2.2%，而股权投资者则将这一市场的投资比重从6.9%下调至6.4%。

另外，特朗普阵营内部传出的不一致声音，以及对美国通胀率和利率可能过快上涨的警告，也令投资者忧心忡忡。

周末，特朗普称美元汇价太高，以至于美国公司无法有效与中国相竞争，尽管他的政策看似将进一步推高美元。

自特朗普在去年11月意外胜选以来，美元兑日圆累计上涨9.1%，美元指数即美元兑一篮子六种主要货币上涨3.6%。

越来越多的美联储官员警告称，预算赤字持续扩大，会导致美国经济过热，从而需要更激进地加息。

上述高管Sambor称，在这种情况下，他会转为防御并持有现金，做空新兴市场货币。

Deutsche Wealth Management预测，特朗普能兑现的基础设施投资可能不及承诺的规模。尽管如此，其亚太首席投资官Tuan Huynh却看好亚洲市场，认为这些市场有他们自己的内部引擎。

Deutsche Wealth Management看好印尼和菲律宾投资级及主权债，因这两国政府比拉美等其他新兴市场更稳定。Huynh称，印尼和印度股市也具有吸引力。这两国的股市更多地受内需推动，而且人口平均年龄偏年轻。

总而言之，对特朗普的经济和政治约束，意味着对亚洲的最坏情境预测不太可能出现。

“不论发生什么，特朗普将要做的，只会勉力维持经济在周期暮年段实现一点点增长的时间更长一些，”法兴银行全球固定收益策略师Kit Juckes说。(完)