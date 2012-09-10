《热点透视》亚洲IPO案粥少僧多 投行穷忙一场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 蔡美珍
路透香港9月7日电---亚洲市场首次公开发行(IPO)案为数不多,却引来众多投行挤破头争取.在苦缺新股上市案之际,各家投行争先恐後希望在新股发行案子里插一脚.能够挤入承销团,有利投行的业绩排名,而庞大的承销团则让发股企业似乎更有安全感.但争夺一个日益缩小的承销费大饼,是没有未来可言的.投行必须以其他方式证明存在的价值,否则就是缩减业务.就像全球其他市场一样,亚洲也处於IPO的枯荒期.今年以来,企业在香港挂牌上市的集资金额只有56亿美元,是2011年的三分之一.而在中国,IPO集资额已经腰斩.
如此一来,仍然进军新股市场的仅剩几家企业,引发了异常的承销业务争夺战.中国人保仍在推动的30亿美元香港上市案,聘用了17家银行.付费电视商Astro Malaysia的上市案承销团有12家银行,这个案子可能集资17.5亿美元.
这种疯狂现象有短期的合理性.投行看起来有事可做,而且在投行业绩统计表上也能分杯?.而企业则可以利用竞争因素压低费用,或是鼓励投行帮忙安排"基石"投资者.
但这种现象无法遮蔽投行面临的获利压力.由於承销的投行是根据集资金额来收取佣金,市况低迷时,新股估值较低,IPO生意的甜头就已经比不上景气热络时期.而这些佣金又要与多家投行瓜分,表示许多投行连成本都难以支应.
那些标榜为客户提供全方位服务的投行,几乎无法放弃IPO业务.但是为了证明自己的价值,他们必须寻找其他收入来源.像美国国际集团(AIG)出售20亿美元友邦股票这样的大额交易,就很有帮助.一些银行也在争取为私有企业融资,或安排衍生性商品或其他结构性商品,以赚得更多收入.这类业务的竞争性通常较低,因此利润较大.那些缺乏多样性商品的投行--或是财务实力不足以撑过低潮--除了缩减业务之外,就别无它路了.(完)
--译文审校 田建华
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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