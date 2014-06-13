《RUSSELL专栏》亚洲石油买家对伊拉克局势是否太不当回事儿？

图中为在伊拉克北部城市摩苏尔一处关卡站岗的极端组织ISIL武装分子，摄于2014年6月11日。 REUTERS/Stringer

路透澳洲朗塞斯顿6月13日 (撰稿 Clyde Russell 编译 李春喜/杜明霞/石冠兰) - 亚洲的石油买家和交易商是否对石油供应中断的风险太习以为常，以至于伊拉克瓦解的风险在该地区市场几乎未引起一点涟漪？

的确，“伊拉克与黎凡特伊斯兰国(ISIL)”组织迅速夺取第二大城市摩苏尔、向首都巴格达挺进的消息占据了头条并推升油价，但似乎还没有引起长期供应担忧。

全球原油指标布兰特原油LCOc1自6月10日以来上涨了3.2%，周四收报113.02美元，这暗示市场对伊拉克局势存在一些担忧。

主要的中东原油指标--迪拜商品交易所(DME)的阿曼原油期货OQc1同期上涨2.8%。

该合约与亚洲买家的联系更紧密，因为相比于布兰特等低硫轻质原油，亚洲买家更依赖中东地区出产的重质高硫原油。

由于迪拜商品交易所的远期合约仍处于逆价差，这显然暗示亚洲对未来数月伊拉克供应面临风险的担忧不大。

近月阿曼原油合约的曲线已经趋陡，与油价走势一致，但远期仍保持在正常的小幅逆价差状态，这个迹象暗示交易商并不认为未来12个月有重大供应中断风险。

如果确实如此，那么曲线将趋向于期货溢价(正价差)，即远月合约价格高于近月合约。

问题在于，随着伊拉克冲突的发展，市场相对乐观看待供应中断风险的做法是否正确。

显然，ISIL武装人员攻占摩苏尔(Mosul)和逼近巴格达的速度、以及迄今为止伊拉克政府军的溃败，让大多数观察人士感到吃惊。

伊拉克石油供应面临的威胁有限的看法，是基于伊拉克大多数石油出口来自该国南部，而南部仍处于政府控制之中，且很多南部居民支持来自什叶派的总理马利基。

这意味着，如果ISIL试图攻克南部，将遇到更为激烈的抵抗。

伊拉克5月石油出口量为258.2万桶/日，较4月增加8%，但低于340万桶/日的政府目标。

政府出口目标中，有40万桶/日来自库尔德自治区和一条输往土耳其的北部石油管线，但由于遭到武装分子破坏，该石油管线目前已无法使用。

库尔德族也能够通过另外一个管道向土耳其输送10万桶/日，不过伊拉克政府与库尔德当局就谁有权出售这些石油存在争议。

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欲浏览伊拉克乱局爆发点情况，请点选：

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这场由ISIL挑起的危机可能在实际上促进北部石油出口，因库尔德可能争取或取得更多独立性。

他们的军队占领了北部石油重镇基尔库克(Kirkuk)，可能库尔德将寻求控制目前该市通往土耳其杰伊汉市目前不可用的管道。

而目前巴格达政府可能全神贯注于自身生存问题，因此不太可能有能力挑战库尔德族，或者花费时间和精力增加从伊拉克南部的供应。

伊拉克可能出现失序状态，实际上分裂为什叶派、逊尼派和库尔德自治地区，彼此之间冲突不断。

这样的情景很难说将有利于伊拉克石油的出口，仅仅维持现有水平或许都具有挑战性。

**沙特、伊朗为备选**

因此，可能将由沙特或伊朗来弥补亚洲炼油商的供应缺口。

如有必要，沙特仍有能力增加产量，但可能不足以应对伊拉克供应的大量缺口。

伊朗是最大的受益者，前提是其可以通过谈判争取西方进一步放松对其核计划的制裁。该制裁目前将该国原油出口量限制在100万桶/日左右。

随着亚洲买家1-6月对伊朗石油购买量达到125万-130万桶/日，这个限额水平正遭到突破。尽管美国官员表示，由于伊朗大多超额出口是凝析油，所以恰好处在对其出口限额的模糊地带内。

伊朗石油部长尚甘尼6月10日表示，若制裁进一步放宽，该国可能“很快”将石油出口提高50万桶/日。

迄今为止，亚洲原油买家似乎对伊拉克冲突局势采取静观其变的策略，相信困境之中的伊拉克会继续出口石油；即便不能，其他国家也会弥补这个缺口。

风险在于，虽然全球范围内仍有足够石油来应对伊拉克受到的供应干扰，但这大部分都是源自美国页岩气荣景的轻质油，而非亚洲炼油商青睐的重质油。

市场并非只是需要充足的石油供应，还必须类型合适才行，而这才是亚洲原油买家最主要的风险所在。(完)

(译文审校 艾茂林/李婷仪/王洋)

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