亚洲私募股权基金管理费高於全球同业--调查

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透香港5月17日电---一份新调查报告显示,亚洲私募股权基金正在一些关键领域逼近北美和欧洲同业,但其管理费仍高於全球同业,尽管融资环境趋紧.
私募股权企业通常采用2+20的收费模式,即收取2%的管资本投资理费及在企业出售时收取20%的利润.
2%的管理费颇具争议,尤其是如果基金规模达到数十亿美元之谱,但由於投资者在经济低迷之际减少对另类资产的曝险,他们要求基金在收费结构上做出让步,且如愿以偿.
然而,根据亚洲私募股权投资企业Squadron Capital的新调查报告,亚洲基金的管理费达到或接近2%的传统水平,且仅较上年微降.此报告对逾100家2011年积极融资的私募股权基金进行了访问.
调查报告称,虽然这主要是因为亚洲基金规模通常小於其北美和欧洲同业,但资产管理规模逾10亿美元的亚洲基金也收取近2%的管理费,高於全球同业.
不过,亚洲基金在其它方面做出了让步,因有迹象显示融资更加困难.
这些让步包括增加"甜心交易"(sweetheart deals),即提供优惠费率,尤其是在为吸引早期投资者,及创造融资动能的情况下.
调查还称,亚洲基金的甜心交易比例已自上年的6%增至20%.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
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