亚洲石化企业蜂拥升级 高端产品或过剩

* 亚洲企业升级产业链，以抵消在低端产品上遭遇的冲击

* 到2016/17年，美国乙烯年产能将新增逾1,000万吨

* 以页岩气生产乙烯的成本较以石脑油生产的成本至多低60%

路透首尔/新加坡5月13日 - 由于低端产品受到美国低价乙烯的冲击，石化企业在亚洲投资数十亿美元以升级产业链，但这可能造成亚洲高端产品过剩的风险。

包括台湾的台塑石化(6505.TW)、韩国Lotte Chemical(011170.KS)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)在内的企业，在中国等主要的需求增长中心附近投建大规模的专用化工产品产能。这一策略对一家企业或许有用，但如果大多数企业都效仿，这反而弄巧成拙。

“问题在于人们假定需求将会复苏，因此他们不断建设新厂，预期新增供应将会有需求，”咨询公司International eChem的董事长Paul Hodges表示。“恰恰相反，需要持续低迷。”

由于经济不景气导致需求增长放缓，亚洲石化厂商陷入两难境地。

美国的低价乙烯，使亚洲厂商不得不重新考虑自己的产品组合。乙烯是塑料和纺织品的基础材料。在美国使用页岩气生产乙烯的成本比在亚洲用石脑油生产的成本便宜近一半。

但要向产业链的高端迁移也不是没有风险。亚洲企业必须在高端产品上有足够的获利，才能抵消亏本出售乙烯造成的损失。目前高端化工产品价格为乙烯的两倍，乙烯在亚洲企业产出中占据约三分之一的份额。随着高端产品供应增加，这些产品与乙烯间的价差可能缩窄。

据现代证券高级分析师Baek Young-chan估算，到2015年，全球对二甲苯(paraxylene)新增产能将增长一倍多，至598万吨，远高于420万吨的需求增幅。对二甲苯是生产合成纤维的重要原材料，其生产原料是芳族化合物。

Baek称，而2011年产能增长了230万吨，需求增长了307万吨。

“整体而言，我们预计对二甲苯的供需逆转才刚刚开始，未来几年，厂商将面临产能增长远超过需求增长的局面，”石化咨询公司IHS Chemical的Ashish Pujari表示。

他预计到2015-16年，全球对二甲苯产能将增长逾一倍，而企业的平均产能利用率将由2013年的约82%降低至75%左右。

如欲浏览全球现货天然气价格图表，请点选(link.reuters.com/byj66t)

**乙烯潮**

未来三到四年间，美国料将最多新建16家页岩气厂，其中一些是由亚洲企业所建。

韩国化工生产商SK Global Chemical的计划部主管Kim Kwang-jo表示，这些这新工厂每年的乙烯产量将超过1,000万吨，而需求增长约在500-600万吨左右。

但页岩气生产出来的乙烷无法制造出对二甲苯和丁二烯这些从石脑油中得出的高端化工产品。

“我们也通过生产高附加值的产品来应对页岩气，”亚洲第三大石化产品生产商LG化学(051910.KS)管理战略部门总监Jay Suh说。

“我们现正计划实现在成本竞争力上可匹敌甚至是好于页岩气化工品，”Suh在接受邮件采访时表示。

为获得价格低廉的乙烯，亚洲石化企业已纷纷开始在美国和其它地区建立裂解厂。

亚洲前三大化工企业--台塑石化、Lotte Chemical和LG化学都计划在美国、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦建立乙烷裂解厂，到2017年的年生产能总计料将达到200万吨。裂解装置能将天然气中分离出的乙烷转化成乙烯。

韩华石化也正与另一方讨论在美建立乙烷裂解厂的可能性。韩华石化与大林产业共同运营亚洲第三大民营石化企业--韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)。

**规模大小**

韩国、台湾和新加坡的能迅速调整产品结构以生产特殊化工品的大型现代化化工厂，正将乙烯处理成具有高附加值的下游产品，而不是简单出售。

壳牌石油(Shell)计划在新加坡扩产，以利用其新加坡裂解厂每年为80万吨的乙烯，制造出各种化工原料，这些原料可用作生产制动液、化妆品和汽车、家具所用的优质泡沫。

但规模较小的厂房看起来应付的难度就比较高了，其中很多是日本工厂。路透数据显示，这些裂解工厂的年产量平均在48万吨左右。

三菱化学控股和住友化学株式会社已经宣布关闭年产量不足45万吨的工厂。(完)

(编译 李春喜/梁睿雪; 审校 许娜/王洋)

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