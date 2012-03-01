亚股因伯南克证词走低 中国制造业数据成市场焦点

* MSCI亚洲除日本以外地区股指下跌0.5%,日经指数因资本支出强劲而走高

* 欧元及黄金收复失土

* 中国PMI显示经济成长仍脆弱

路透东京3月1日电---亚洲股市周四下跌,美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克未暗示会有更多宽松货币政策来刺激经济成长,令对美国经济复苏力道的乐观情绪受到抑制,使近来升势踩了煞车.

中国官方及民间的制造业数据也提醒了投资人全球经济仍脆弱,但数据显示中国经济料可避免硬着陆.

"股市近来的涨势多半是因为丰沛的流动性,因此当进一步放宽的预期消退,那个因素也就被去除了,因而可能打压股市."巴克莱资本驻东京的首席外汇策略师山本雅文称.

"在此同时,基本面可能还没有糟到需透过货币宽松来提供进一步刺激."

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太区股指.MIAPJ0000PUS下跌0.5%,周三曾上涨1.4%至七个月高点.

欧元兑美元小涨0.1%至1.3338.欧元/美元周三跌逾1%,当日欧洲央行再贷出5,300亿欧元三年期低利贷款,有逾800家银行申贷,比12月第一轮长期再融资的523家银行还多.

美元在周三大涨後守住镇地.美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周三对美国经济提出审慎看法,未暗示联储将进一步购买债券,令对进一步刺激措施有所冀望的投资人失望.

周四公布的中国数据支持这全世界第二大经济体可望避免硬着陆的期望,但同时也因出口下滑而突显出其正面临庞大阻力.

中国宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.0,高於路透预估中值50.7,亦优於1月的50.5.出口订单呈现四个月来首度扩张.

"这意味着中国的出口外部需求正在回升."澳新银行在一份报告中指出.

汇丰(HSBC)公布,中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值连续第三个月回升,至49.6,但仍处在荣枯分水岭下方,且略逊於初值49.7.

在投资人消化吸收相关报导之际,铜价保持守势,持稳於每吨8,505美元.

市场正准备迎接更多制造业数据,包括今日稍晚的美国供应管理协会(ISM)制造业PMI,以及欧元区的Markit制造业PMI.

**通胀和美元**

在亚洲股市普遍下跌中,日本股市日经指数.N225逆势上扬0.4%,稍早公布的数据显示,日本10-12月企业资本支出意外较上年同期增加,使得国内生产总值(GDP)数据可能上修的希望升温.

日经指数仍低於周三触及的七个月高点.

亚洲信贷市场的气氛审慎,iTraxx日本以外亚洲投资级指数利差扩大约2个基点.

欧洲央行完成了备受期待的流动性操作,而伯南克则对扩大当前的超宽松货币立场发表了审慎评论,金价受平仓打击.

但现货金周四回升,上扬1.4%至每盎司逾1,700美元.周三下跌5%至1,690美元下方,在央行已经完成宽松货币政策的臆测下,资金撤出了黄金交易.

油价在连两日下跌後持稳,美国原油期货在每桶107美元附近徘徊,布兰特原油期货则升0.1%至每桶122.72美元.布兰特原油上个月跳涨10.5%,创下去年2月以来最佳单月表现.

一些分析师把伯南克的评论解读为有利美元.

"美元被推高,股市随着金属回落,因伯南克承认有通胀问题,一反之前三次演讲的说法,之前他强调极低利率将延长至2014年,"City Index Group首席全球策略师Ashraf Laidi表示.

伯南克形容汽油价格上涨是"主要反映全球油价走高--这种情况可能会暂时推升通胀,并降低消费者的购买力,"其并称,美联储将持续密切观察能源市场.

"伯南克似乎暗示美联储正被动地撤出鸽派立场,引发市场揣测可能不会再进一步宽松,且允许美元走强以协助抑制通胀压力,"巴克莱的山本雅文表示.(完)

--编译/审校 李婷仪/张若琪/张明均/王冠中/戴素萍

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