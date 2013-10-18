亚股创五个月高点 中国数据及美国僵局化解鼓舞人气

* 中国第三季GDP同比增长7.8%

* 关注点从美国政府关门转向美联储

* 亚洲股市升至五个月峰值，日经指数持平

* 欧元兑美元盘旋在八个月高位附近

路透东京10月18日 - 亚洲股市周五上涨至五个月高点，因投资者对中国经济增速加快感到鼓舞，昨日美国在最后一刻达成预算协议，政府重新开门。

美国债务之争还令市场预测美联储可能延迟开启缩减刺激举措计划，这支撑了风险资产，但令美元陷于八个月低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.5%，触及五个月新高，上交易日升0.6%。

中国公布第三季经济同比成长7.8%，为今年最快增速且与预期相符后，投资者感到宽慰。

然亚洲市场对该数据的反应有点冷淡，因中国9月出口意外下滑，突显出全球需求前景充满不确定性。

中国沪深300指数.CSI300小升0.3%。

“中国第三季GDP数据符合市场预期，但不确定性在于当前的复苏是否能持续下去，”瑞穗证券首席中国分析师Shen Jianguang表示。

在隔夜时段，美国标普500指数.SPX收于创记录高点。S&P E-mini期货在周五亚洲时段上涨0.2%，预示着今天稍晚美国开盘时还将进一步上涨。

美国民主党和共和党周三在最后一刻达成协议，打破财政僵局。按照该协议，将为政府拨款至1月15日，并将举债权限延长至2月7日。

分析师表示，持续16天的政府停摆，以及下一轮预算与债务谈判的不确定性，给经济造成了损害，而这可能会导致美联储至少将缩减购债规模推迟到明年。

摩根士丹利(Morgan Stanley)初步估计，政府停摆将导致美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率增幅减少0.4个百分点。

9月，美联储意外选择推迟缩减每月850亿美元的购债计划。目前，市场预期美联储将在12月开始缩减购债。

“美元是表现最差的货币，因关注焦点从美国债务问题转向美联储，债市可能在领跑市场反应，”DailyFX外汇分析师Christopher Vecchio表示。

“美国公债收益率曲线持续趋平，在经济增长料放缓和/或预计联储将出台额外货币宽松举措时，通常会出现这种情况，”他补充说。

指标10年期美债收益率周四触及两周低位2.581%，周五亚洲盘报2.603%。

浏览美联储鹰派和鸽派官员情况，请点选 link.reuters.com/bah73v

浏览美国政府关门影响相关图表，请点选 link.reuters.com/cap63v

浏览中国GDP和出口相关图表，请点选 link.reuters.com/zeq95s

**美元受创**

美元兑日圆持稳于98.065日圆，隔夜下跌0.8%并录得一个月来最大单日百分比跌幅。日股日经指数.N225持平，表现逊于亚洲其他股市。

美元兑欧元周四亦下挫逾1%。周五亚洲盘，美元兑欧元在接近八个月低点的1.36625持稳。

美元指数.DXY小升0.1%，周四触及八个月低位后持稳。

“美联储缩减刺激政策的决定最终还是会与经济数据挂钩，但政府关门影响了数据发布，”巴克莱资本分析师在研究报告中称。

未来一周，因政府关闭而推迟发布的多项经济数据将陆续出炉。

外界将聚焦周二的非农就业数据，该数据本应在10月4日公布。

“目前市场的看法倾向于美联储推迟退出、及放缓收紧政策，”法国兴业银行的分析师在研报中写道。“市场倾向认为短期美元远期汇率...进一步走低，近期这将对美元不利。”

大宗商品方面，现货金继大涨后稍事喘息，此前在隔夜市场受美元走软推动，创下近3%的一个月来最大单日涨幅。现货金最新下跌0.1%，报每盎司约1,318美元，不过距离周四所及的逾一周高点不远。

美国原油价格持稳在每桶100美元上方，上日曾跌至三个多月来最低，因库欣的石油库存开始逆转持续数月的减少趋势，此外伊朗核计划谈判取得进展的迹象也打压油价。(完)

(编译 李春喜 审校 王翔琼/隋芬)

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