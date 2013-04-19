亚洲股市与油价上涨 但经济增长担忧犹存

* MSCI明晟日本以外亚太地区股指上涨0.6%，日经指数上涨0.7%

* 日圆/美元下跌，因G20料接受日本的景气恢复政策

* 黄金与石油摆脱低点，走势仍然脆弱

路透东京4月19日 - 亚洲股市与油价周五攀升，但本周市场走势震荡投资者仍然保持警惕，而美国新公布的经济数据疲弱，以及企业获利好坏不一也使对全球增长的担忧持续。

MSCI明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS上涨0.6%，昨日下跌0.6%。该指数本周料将收低0.8%。

中国股市表现优于区域其他市场，沪综指.SSEC上涨1.4%，港股恒指.HSI上涨0.9%。

澳洲股市持平，最近一波大宗商品卖压暂时告歇，矿业股在空头回补之下反弹，澳元小涨0.2%至1.0320美元。

“今天这些股票有点空头回补的味道，”City Index的市场分析师Jonathan Preston谈及澳股时说。“在大宗商品下滑的情况下，矿业股真的吃了不少苦头。”

石油与黄金隔夜时段反弹，但走势仍然脆弱。

现货金上涨0.3%至每盎司1,394.46美元，继周四亚洲时段重挫近3%后反弹，脱离周二所及的两年多低位1,321.35美元。

布兰特原油期货上涨0.3%至每桶99.46美元，周四跌破100美元触及7月初以来最低点96.75美元。美国原油升0.6%至88.21美元，脱离周四触及的年内低位85.61美元。

**基金撤出大宗商品**

汤森路透旗下基金产业服务公司理柏周四公布数据显示，美国注册基金的投资人在最近一周共赎回27亿美元大宗商品及贵金属基金，创下最大赎回纪录，而日本股票型基金则吸引了创纪录的16.7亿美元资金流入。

美股标准普尔500指数.SPX今年首次跌破50日移动均线，预示本月稍早创下纪录高位的上升趋势或在反转。该股指本周恐创2012年6月以来最差单周表现，不过今年以来仍有8.1%的涨幅。

美国上周初请失业金人数上升，4月大西洋沿岸中部地区工厂活动降温，进一步表明经济增长缓和。

日本股市日经指数.N225上涨0.7%，因日圆重拾跌势帮助改善市场人气。

美元兑日圆上升0.5%至98.63，因交易商认为周四开始在华盛顿召开的20国集团(G20)会议料将展现理解态度，认为日圆贬值趋势是源自日本旨在对抗顽固通缩的积极货币宽松政策，而不是竞争性贬值。

日本财务大臣麻生太郎周四表示，日本积极的货币宽松举措在G20会议首日并未遭到反对。

“美元兑日圆长期上行趋势仍未变，但总体上美元走势不明朗，因近期疲弱的经济数据为美国联邦储备理事会(美联储/FED)转变当前刺激政策的前景蒙上阴影，”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera表示。

**欧元仍脆弱**

Sera表示，另一方面，欧元明显仍脆弱，下周公布的经济报告若显示欧元区经济活动仍疲软，欧元恐会面临下跌压力。

欧元也会面临政治上的风险，意大利议会在周四第一轮投票中未能选出新的总统，引发外界担心意大利在没有政府的情况下，财政改革会被推迟，经济则会受到冲击。

欧元抗跌，兑美元持稳在约1.3063美元。

摩根士丹利在研究报告中表示，尽管全球经济增长疲软讯号及商品价格表明未来几个月市况仍严峻，但主要央行向市场挹注流动性将持续带来支撑力量。

“我们预期目前汇市趋势暂止的情况是暂时的，提供了建立多仓的新机会，”报告指出。(完)

(编译 李春喜/李婷仪/隋芬/杜明霞/戴素萍 审校 王丽鑫/李春喜/张荻/蔡美珍/于春红)

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