《热点透视》亚股或将在黯淡经济前景下逆市而升

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 许娜
路透香港10月10日电---亚洲经济增长前景遭降或许预示着,亚股将上演一轮反直觉的上涨行情.虽然经济形势黯淡,但各主要央行正在向市场注入大量廉价资金,而且美国经济复苏显现亮点.投资者可能会撤出避险的亚洲债市,转而投入蕴含希望的亚洲股市.
国际货币基金组织(IMF)和世界银行双双下调对亚洲的经济增长预估.对依赖出口的亚洲经济体而言,中国经济放缓、欧洲经济衰退和美国经济复苏乏力带来的痛楚最大.IMF预计韩国今年国内生产总值(GDP)增长将放缓至2.7%,新加坡和台湾将分别增长2.1%和1.3%.
这应该会令外国投资者暂时停下脚步.根据野村的数据,今年迄今,外资已买进390亿美元亚洲股票.但外资也希望从亚洲债市中获得庇护,支持了2012年头九个月除日本外亚洲债市的5,870亿美元债券发行.韩国债券收益率(殖利率)现处於10多年来的最低水准.
亚洲债市现在可能不再被视为像以前那样的避险天堂,因为其它地区的不确定性已有所消散.欧洲方面,欧洲央行的购债誓言已将西班牙债券的保险成本推低至一年低位.美国联邦储备委员会(美联储,FED)和日本央行的资产购买计划以及中国央行的行动,也使更多的廉价资金持续涌入全球金融系统.
这些资金可能会更青睐股市,而非债市.虽然IMF下调了2013年经济增长预估,但随着全球最大经济体的复苏,明年的经济表现仍料好於今年.美国的住房和制造业数据均在改善.
在美国经济改善趋势的影响传递到亚洲以前,亚洲市场可能还将下跌.但随着通胀上升,及外汇储备再度增加,亚洲央行可能再也不用面临继续降息的压力.这可能为撤出亚洲债市而转投亚洲股市提供更多论据.(完)
--译文审校 王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。