亚洲股市下滑 伊拉克局势和俄乌天然气之争打压风险偏好

路透东京6月17日 - 亚洲股市周二走势谨慎，因伊拉克武装冲突加剧及俄乌天然气之争，打压投资者风险偏好。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%。日股日经指数.N225则逆势上扬0.5%，不过该指数本周迄今仍下跌。

油价仍处在九个月高点附近。此前，所谓的伊拉克和黎凡特伊斯兰国武装分子占领了伊拉克北部许多地区，并威胁将攻占一处关键的炼油厂。

叛军进逼迫使美国政府考虑采取军事行动，并与伊朗短暂会谈，以支持受困的伊拉克政府。

美国原油期货CLc1周二微跌至每桶106.76美元，但投资者仍对石油出口可能中断保持警惕。该合约上周五曾高见107.68美元，

“极端分子进逼巴格达，或美军轰炸都会促使美国油价升破110美元。而这将在近期对全球经济构成拖累，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示。

能源成本上涨可能将遏制石油进口国经济的成长，印度卢比已下跌，周一触及一个月低点。

俄罗斯周一切断对乌克兰的天然气输送，双方在天然气欠款问题上各执己见，可能导致对欧洲其它地区的供应中断，俄乌两国之间重建和平的希望也将受挫。

投资者风险偏好受挫，尽管美国周一公布的工业生产数据强劲，但避险买盘支撑了美国公债价格。

美国10年期公债收益率报2.593%，脱离上周触及的高位2.662%。

目前关注焦点是美联储周三将公布的货币政策声明，届时美联储料将宣布持续缩减购债规模，并下调经济成长预估。

外汇市场方面，澳洲央行公布比预期更加温和的6月3日会议记录后，澳元下滑。

澳元兑美元下跌0.4%至0.9361美元，因澳洲央行不确定低利率是否足以抵消矿业投资减少和财政收紧的影响。

英镑持于周一所及的五年高位附近，英国央行总裁卡尼上周四表示可能在年底前升息，令市场大感意外，此后英镑维持动能。

英镑兑美元报1.6975，接近周一触及的高位1.7011，关注焦点为今日稍晚出炉的英国消费者物价指数(CPI)数据。

阿根廷股市Merval指数.MERV周一大跌10.1%，因美国联邦最高法院周一拒绝接受阿根廷的上诉，这一意外举动可能将阿根廷拖入新的违约泥潭。(完)

(编译 李爽/朱晓军/于春红/杜明霞；审校 高琦/许娜/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。