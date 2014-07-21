亚股走坚等待一系列美国企业财报出 主要货币持稳

路透悉尼7月21日 - 亚洲股市周一小幅走坚，因投资者暂时搁置地缘政治忧虑，而关注普遍乐观的一系列美国企业财报，本周还将有一批财报出炉。

不过，由于日本市场逢假期休市，市场交投清淡。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.24%，亚洲股市大多小幅上扬。

本周将有一系列美国企业公布财报，包括苹果(AAPL.O)、麦当劳(MCD.N)、可口可乐(KO.N)和卡特彼勒(CAT.N)。

汤森路透数据显示，截至周五上午，标普500指数成份股中的82家企业公布了业绩，其中68%的表现高于华尔街预期，基本与过去四个季度的67%数字持平，并高于1994年迄今的均值63%。

道指.DJI上周五收高0.73%；标普500指数.SPX涨10.3%；Nasdaq指数.IXIC上升1.57%。道指整周收高0.9%；标普500指数涨0.5%；Nasdaq指数上涨0.4%。

地缘政治风险让美国和德国公债受到支持。美国10年期公债收益率US10YT=RR周一持稳于2.48%；德国公债收益率DE10YT=RR在1.16%；接近纪录低点。

联合国安全理事会周一将就马航空难事件的一项决议案进行表决。[nL4S0PV0LK]

美国国务卿克里周日表示，确凿证据显示俄罗斯涉及马航空难事件。

在加沙地区，哈玛斯武装分子周日称，俘获一名以色列士兵。在持续近两周的军事行动中，数百名巴勒斯坦人和13名以色列士兵身亡。

克里将于周一前往开罗会晤埃及官员，商讨中东危机。

在起初的一轮避险活动后，主要货币陷入了异常的平静。美元指数.DXY持稳在80.513，从上周五的一个月高点回落，而欧元弹离五个月低点1.3491美元。

交易商表示，1.3500美元下方的买兴有助于推动欧元EUR=升向1.3530美元。欧元在1.3460/80预计有坚实支撑，该区域在过去10个月左右屡次托底。

美元兑日圆JPY=报101.30，此前自一周低点101.09反弹。欧元兑日圆EURJPY=R报137.09日圆，脱离五个月低位136.71。

现货金XAU=持于每盎司1,310.95美元，上周金价在1,292-1,339美元间震荡。

油价经上周的短暂涨势后又恢复下跌。布兰特原油LCOc1跌0.07美元，报每桶107.17美元。美国原油CLc1跌0.20美元，报102.93美元。(完)

(编译 许娜/洪曦/朱晓军/张若琪 审校 田建华/郑茵/高琦)

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