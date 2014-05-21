美股低迷传染亚洲股市 美元兑日圆继续下跌

路透东京5月21日 - 亚洲股市周三似乎被美股的低迷传染，美元兑日圆料连续第六日下跌，此前日本央行上调了对资本支出的评估。

日本央行周三在政策会议结束时一如预期，维持政策不变，并维持对经济整体乐观的看法。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.1%，此前美股因全线遭遇卖压而下跌。

亚洲投资者也谨慎关注泰国局势，泰国动乱局势持续数月之后军方于周二宣布戒严。

日股日经指数.N225下跌0.6%，投资者等待日本央行总裁黑田东彦从0630GMT开始的会后评论。

“美国债券收益率下滑导致美元/日圆疲弱，已令市场烦躁不安。黑田东彦的评论若再次打消进一步放宽政策的可能性，将无助于提振市场情绪，”野村证券首席策略师Hiromichi Tamura称。

日本4月贸易数据在开盘前不久公布，数据显示4月出口增速加快但进口锐降，创纪录地连续22个月录得逆差。但上月出口优于预估，对美国的出口放缓。

美元兑日圆JPY=下跌约0.1%至101.24日圆，距离周一低点101.10并不远，那也是2月初以来的最低水平。

美国公债收益率最近的下行趋势，持续对美元不利。

指标10年期美债收益率US10YT=RR在亚洲盘上升至2.51%，周二纽约收报2.50%，但仍接近半年低点。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在周三稍晚将公布最近一次政策会议的记录，不过多数市场人士都认为会议记录中不会出现任何暗示未来升息时机的有力线索。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示，鉴于美国经济中的闲置产能正在抑制通胀，美联储在最终收紧货币政策时，应该有能力缓慢上调利率。

欧元兑美元EUR=日内持平于1.3702美元，距离上周四触及的2月底以来低点1.3648不远。

在大宗商品交易市场，美国原油期货CLc1上涨0.6%至每桶102.90美元，受到利比亚石油生产受扰，以及行业数据显示美国原油库存意外减少的推动。

现货金XAU=日内微升约0.1%，报每盎司1,295.50美元。(完)

(编译/审校 李春喜/王翔琼/李婷仪/徐文焰/张若琪/孙茉莉/王兴亚)

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