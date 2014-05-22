美联储会议记录及中国PMI数据提振亚股 打压日圆

路透东京5月22日 - 亚洲股市和澳元周四上涨，此前汇丰公布的中国5月制造业采购经理人指数(PMI)上涨，抵消了对中国经济的一些悲观看法，进一步激励本已受到美股提振的冒险人气。

股市呈现涨势，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的会议记录让投资者相信，联储将继续支持经济。这使日圆受到打击。

这促使风险资产市场出现不错的升势，同时数据显示汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值创五个月高位。

涨势有些受限，因中国整体制造业活动仍略微萎缩，暗示前景已然暗淡。不过该数据让原本预计数据疲弱的市场受到安抚。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.7%，日本股市日经指数.N225攀升1.2%。

中国股市沪综指.SSEC上扬0.4%。

澳元兑美元AUD=D4上涨约0.0025美元，至0.9254。澳元对中国经济形势发展非常敏感。

美国中长期公债收益率(殖利率)隔夜攀升，因为美联储开始讨论最终收紧政策，尽管距离紧缩周期还有一些距离。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的4月29-30日会议记录显示，美联储开始为最终撤出宽松货币政策做准备，但仅是在着手“谨慎计划”，没有暗示准备好在短期内让货币政策“正常化”或开始加息。

“会议记录有很多喜人的消息；可以得出的一点是，美联储将在可预见的未来继续支持宽松政策，”IG市场分析师Evan Lucas在给客户的报告中称。

目前风险偏好回归打压日圆，并在一定程度上支撑美元。

美元兑日圆JPY=上涨0.1%至101.46日圆，延续自周三所及三个半月低点100.805开始的反弹之势。日本央行总裁黑田东彦周三重申对日本经济的看法乐观，并未提供近期进一步放宽政策的线索。

美元兑欧元亦走高；欧洲央行将在6月放宽货币政策的预期升温，以及本周稍后的欧洲议会选举可能引发不确定因素，已经对欧元造成打压。

欧元兑美元EUR=报1.3679美元，周三曾触及三个月低位1.3634。交易商目前关注今日稍后的欧元区制造业采购经理人调查，从中寻找短线交易线索。

欧元兑英镑EURGBP=D4也处于守势，报0.8097英镑，此前下滑至17个月低点0.8085。

大宗商品方面，风险偏好改善削弱了黄金的避险魅力。现货金XAU=基本持平于每盎司1,291.90美元，周三下跌0.2%。

美国原油期货CLc1报每桶103.94美元，接近周三所及一个月高位104.29美元，此前美国政府报告称上周商业原油库存大幅下降。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/王翔琼/王兴亚 审校 徐文焰/于春红)

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