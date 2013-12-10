亚股微升 欧元兑日圆升至五年高点

* 亚洲股市大多上扬，日经指数因获利了结而下滑

* 欧元兑美元攀升至六周高位，兑日圆升至五年高点

* 美联储三位官员就削减刺激发表评论

* 在美联储下周政策会议前，投资者态度谨慎

路透东京12月10日 -周二亚洲股市大多小幅上涨，欧元区货币市场趋紧扶助欧元兑日圆攀升至五年高位，兑美元亦涨至六周高点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS略微上扬，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周政策会议前，市场交投谨慎。

日经指数.N225下滑0.4%，从一周高点回撤，因投资者在年底前锁定获利。但日经指数仍有望录得1972年以来的最大年度涨幅。

全球经济出现改善迹象，在近几周或支撑了风险资产，同期美联储缩减购债时点的不确定性不断打压市场。

欧元兑日圆升0.1%至142.02日圆，此前一度最高升至142.09日圆，为2008年10月以来最高。欧元兑美元涨0.1%至1.3758美元，此前最高升至1.3768美元，并正涨向10月录得的两年高点1.3833美元。

美元兑日圆小幅下滑至103.23日圆，但仍接近5月触及的五年高点103.74日圆。

路透调查显示，有接近三分之二的日本企业预期日本央行将在2014年上半年扩大刺激政策。日圆持续承压。

瑞银研究报告称，“日本央行2014年更进一步放松政策的预期显然在增加，这从近期日圆的弱势中反映出来。

该报告称瑞银客户上月买超日股规模上升至5月以来最高水平，在过去四周及过去12周，日本都是最受瑞银客户青睐的地区。

2013年资产回报图表：link.reuters.com/dub25t

由于欧洲央行放松政策的可能性减退，欧元区货币市场短期利率上升从而提振了欧元，不过分析师表示，欧洲央行的市场操作料将避免信贷紧张。

“年底之前，市场流动性肯定将继续吃紧，”巴克莱分析师给客户的报告称，“但不太可能会出现流动性意外，因欧洲央行的市场操作是重要的支援。”

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周一表示，欧洲央行可以直接在市场上购买公债或其它资产，但这么做会对该行构成巨大的挑战。

周一公布的路透调查结果显示，美联储料将在3月开始缩减月度购债规模，但部分分析师愈发认为美联储最快可能本月或1月政策会议就付诸行动。联储将在12月17-18日召开下次政策会议。

几位联储官员周一的表态，亦愈发让人相信联储近期将削减刺激规模。

路易斯联储总裁布拉德称，美联储可能在本月小幅缩减月度购债规模，因就业市场有改善的迹象；而达拉斯联储总裁费希尔认为应从下周就开始缩减。同时，理奇蒙联储总裁拉克尔称，进一步刺激不大可能对美国经济有太多帮助。

布拉德今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权。他最近表示，若就业数据强劲将增加美联储12月缩减购债的机率，上周五公布的最新数据显示，美国11月新增就业岗位高于预期，失业率降至五年低点7.0%。

大宗商品方面，美国原油价格微涨至每桶97.44美元，因市场预期美国原油库存料连续第二周下降。

现货金微跌至每盎司1,239.04美元，过去两日上涨，因空头回补、技术性卖盘和一些基金买盘。

期铜持稳在每吨7,137美元，接近一个月高点，因中国的稳定买入给价格提供支撑。(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。