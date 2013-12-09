亚股多数扬升 因中国贸易数据乐观

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* 亚洲市场跟随美股升势
* 日本股市劲扬，日圆兑欧元创五年低位
* 中国贸易数据稳健为全球经济成长带来生机
路透悉尼12月9日 - 多数亚洲股市周一攀升，受中国乐观贸易数据、日圆疲软以及美股收高等因素共同激励。
美元和欧元双双延续兑日圆升势，欧元兑日圆创五年高位，应对日本出口、企业获利和日本股市有拉抬作用。
周一公布的路透调查显示，12月日本制造业者信心连续第二个月上升，达到三年高位，预计还将继续上升。该数据为日本经济稳步复苏提供了进一步佐证。
日经指数.N225跳升1.9%，快速接近上周高点15,794点。韩国股市.KS11上涨1%，MSCI明晟亚太地区股指(除日本外).MIAPJ0000PUS上涨0.5%。
虽然上周五美国就业数据乐观，可能让美联储早早开始落实缩减资产购置，不过这些数据也显示经济复苏已足够强劲可顶住美联储政策退场。
美国11月整体新增20.3万个就业岗位，失业率下降0.3个百分点至五年低位7%。
“市场交投情况似乎说明它们已经准备好迎接强劲数据，如果美联储在12月缩减购债，将令市场安心，并消除退场时点的不确定性，”德意志银行驻纽约外汇策略全球主管Alan Ruskin表示。
“股市如此强势，这给美联储一个明确信号，即缩减购债不会对风险偏好有太大损害。”
华尔街方面，道琼工业指数.DJI周五收高1.26%，标普500指数.SPX升1.12%。
美国公债也表现出了韧性，10年期公债收益率在就业报告出炉后短暂升至2.93%，目前回落至2.85%。
美联储曾成功地让投资者相信缩减购债不等于收紧政策，而且利率将在未来很长一段时间维持低位。
联邦基金利率期货还没有完全消化在2015年底前不会升息的预期，而两年期公债收益率目前已经在30个基点附近维持了数周。
**日圆下滑**
风险人气改善打压日圆等避险货币，提振美元兑日圆周一升至103.00，距离上周所及的约103.37的高位不远。
欧元兑日圆升至141.15日圆，为2008年10月来首见。欧元兑美元亦站稳脚跟，周一早盘一度触及1.3747，随后回落至1.3705。
欧洲央行抑制了立即采取宽松举措的希望后，短期利率上扬，让欧元受到支撑。
中国出炉一系列强劲的贸易数据，亦提振亚洲市场人气。良好数据促使中国央行疑似阶段性撤防，人民币创新高。
中国11月出口远高于预期，较上年同期大涨12.7%，进口增加5.3%。
巴克莱分析师写道，“其强势可能将受到全球制造业活动近期走强的支撑，近期主要发达经济体采购经理人指数(PMI)都很强劲。”
这应有利于许多大宗商品，因11月中国进口的铁矿石数量创下纪录高位，而且石油进口量也反弹。
钢铁生产原材料价格近期意外在持坚于每吨139美元左右，这对澳洲来说是个好消息，因钢铁生产原材料是澳洲最大单一出口盈利产品。
这帮助澳元兑美元周一早盘涨向0.9115美元，远远脱离上周五0.8989左右的低位。
美国原油期货升0.16美元，报每桶97.81美元，上周累计涨逾5%。布兰特原油期货升0.10美元，报111.71美元。
但金价就没这么幸运了，其胶着于1,229.64美元，仅略高于五个月低点。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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