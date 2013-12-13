亚股大多持平 日圆跌至五年低位

现代和起亚将因发动机缺陷在韩召回171348辆汽车
路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车和起亚汽车计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。
* 日经指数劲扬，因日圆兑美元跌至五年低位
* 股市处于守势，隔夜美股受美联储缩减刺激举措疑虑打压
* 美债收益率再度回升，此前公布11月零售销售数据强劲
路透悉尼12月13日 -亚洲市场周五多持平，因投资者对美国刺激政策前景感到不安，但日本股市昂扬向上，因日圆兑美元跌至五年低位。
美元兑日圆升至103.85，此前扫清103.70/74附近大量卖单，达到2008年10月以来最高水位。
日圆下滑往往被视为有利于日本出口和企业获利，因此利多股市。日经指数.N225上涨1%，结束了三日连跌走势。
亚洲其他股市跟随美股走弱。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS基本不变，沪综指.SSEC同样持平。
投资者保持警惕。此前公布的美国零售数据强劲，令市场愈加预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能最早于下周开始缩减购债规模。
自上周以来，美联储提早缩减的传闻甚嚣尘上。上周数据显示，美国11月失业率降至五年低点7%，非农就业人数增长20.3万人，好于预期。
“我想强劲的数据可能会对风险偏好略为不利，因为对美联储缩减刺激政策的担忧盖过增长利好因素的影响，”德意志银行全球外汇策略主管Alan Ruskin说。
因此美股道琼工业指数.DJI下滑0.66%，标准普尔500指数.SPX跌0.38%。与此同时，10年期美国公债收益率(殖利率)回升至2.88%，提振美元走势。
“从美元角度来看，这充其量只是温和利好的消息...”Ruskin补充道。“市场的平静回应说明，即便华尔街还没就美联储缩减刺激的时间预期达成一致，若联储在12月动手，也没有人会感到意外。”
美联储下周二和周三将开会，不少市场人士仍认为，该央行将等到1月或3月再采取行动，因此若联储决定开始缩减刺激政策，各方意见可能会比较接近。
**日圆重又承压**
美国公债收益率攀升帮助美元兑日圆收复本周初的所有跌幅，欧元兑日圆亦触及五年新高142.82日圆。欧元兑美元则下滑至1.3753。
一些亚洲货币也下跌，因外界担心美联储最终缩减刺激政策，将导致资金流出它们的市场。
印尼卢比兑美元触及近五年低点12,058，马币(林吉特)和印度卢比亦下滑。
另一个受害者是澳元。澳元兑美元挫跌1美分至0.8935美元，此前澳洲央行总裁重申降低澳元汇率的意愿。
澳洲央行总裁史蒂文斯证实，从使金融状况更加宽松方面考量，相对于降息，目前他更倾向于让澳元汇率走低。
数月以来澳洲央行一直通过口头言论来压低澳元汇率，以支持经济中出口导向的部门。
大宗商品市场方面，美元走强打压金价。现货金跌至每盎司1,227.30美元，脱离本周高位1,267.26美元。
布兰特原油期货持于每桶109美元下方，因利比亚主要港口本周末可能重新开放，而且预计美联储可能很快缩减刺激政策。
布兰特原油期货周五小升0.12美元至每桶108.79美元，上日一度下跌逾1美元。美国1月原油期货升0.02美元至97.52美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 王翔琼/石冠兰)
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