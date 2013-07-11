美联储超宽松政策将退场 亚洲将迎战资金撤离大敌

* 资本撤离将会暴露亚洲弱点

* 低评级企业面临融资危机

* 印度卢比、印尼卢比和泰铢恐不堪一击

* 债券表现影响股市回报

路透新加坡7月11日 - 5月和6月在亚洲市场蔓延的恐慌氛围或许只是个前奏。当美国联邦储备委员会(美联储/FED)真的开始缩减刺激举措，亚洲市场将面临更严峻的资本撤离考验。

美联储缩减购债步伐将决定资金撤出亚洲市场的速度。联储目前每月购买850亿美元债券，将利率压在低点。

分析师表示，经常帐赤字规模较大，外资投资股票和公债比例较高的国家恐不堪一击，比如印尼、泰国和马来西亚。资本撤离将推高当地公债收益率，导致本币贬值。

通过美元融资但营收流为本币的亚洲企业大概也难逃此劫，其中房地产、电讯和肥料企业多属此类。在美元高收益债券市场融资的亚洲企业亦然。

“新兴市场之前受到量化宽松的提振，如今这些资金要撤离，出现问题的可能性很大，因为二级市场流动性很低，”渣打银行驻新加坡策略师Kaushik Rudra表示。

印尼卢比、泰国泰铢和马来西亚马币(林吉特)在5、6月的市场低迷期间均下跌，此后即一直承受压力，表明资本加速撤离将会带来更大伤害。

据法国巴黎银行估计，外资在印尼政府公债的投资占比为34.7%(310亿美元)、马来西亚占比为31.7%(480亿美元)、泰国占比为18.9%(280亿美元)。

这些国家的外汇储备虽有增加，但由于外汇储备相对于进口需要量的比例有限，所以可能无法成为央行支撑本币的主要武器。

央行数据显示，印尼外汇储备仅够满足七个月的进口需要，韩国和马来西亚分别为八个月和九个月。相较之下，香港的储备则可以满足27个月的进口需要，中国和新加坡分别为20和17个月。

“新兴市场最激烈的抛盘，发生在收益率高而基本面又不够强劲的利率市场，

提供非常具有吸引力收益率而基本面又不够强劲的市场，”宏利资产管理(香港)有限公司基金经理人Endre Pedersen称。

“现在基本面开始发挥效用。投资者关注双赤字(经常帐赤字和财政赤字)，因此印尼和印度等市场很容易受到美国超宽松政策退场的打击。”

远汇市场已消化汇率将进一步下跌的预期。新加坡无本金交割远期外汇(NDF)市场报价暗示印尼卢比、马币和泰铢一年内将分别跌11%、5%和4%。

**企业融资不易**

亚洲的美元流动性收紧会把许多企业排除在资本市场之外。

本币债市流动性佳但投资者回避风险。优质企业可获得融资，但信用评级较低或没有评级的企业不得不以美元举债，通常要提供高收益率来吸引资金。

“决策者和市场人士现在要解决的问题是，确保评级较低的企业也能在本币债市融资，”评级机构标准普尔负责东南亚的主管Surinder Kathpalia表示。

“目前能在包括马来西亚和泰国等本币债市里发债的企业，几乎都是信贷评级较高的企业，”Kathpalia称。

债市表现影响股市回报率。

“股市被幕后进行的众多利差交易掣肘，”Jefferies驻香港的首席全球股市策略分析师Sean Darby表示，并补充称汇率疲弱对股市投资回报的损害相当于股价下跌。

今年迄今为止，除了印度和菲律宾以外，除日本外的亚洲所有股市均为资金净流出。所以MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS今年下跌近8%也不足为奇。

“我们还未见到投资者卖出优质股票。当投资者开始卖出蓝筹股...市场就到底了，但现在我们还离得很远。新兴市场的痛苦交易离触底还早，”Darby表示。(完)

(编译 李爽/石冠兰/朱晓军；审校 沈以文)

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