韩亚航空客机在旧金山失事 两人遇难

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透旧金山7月6日 - 韩亚航空(020560.KS)一架波音777型客机周六在美国旧金山国际机场着陆时失事并起火，机上乘客和机组人员共307人。该航班自首尔起飞，初步报告称有两名人员死亡，超过130名人员送医。
在位于旧金山湾的机场降落时，飞机似乎碰触到降落区域的跑道边缘。
一名幸存者说，在飞机撞向跑道之前，飞行员好像试图要提高高度。此次飞机失事的原因尚无即刻线索，美国联邦官员正从华盛顿赶来着手调查。
韩亚航空说，该架飞机最初从上海起飞，搭乘了291名乘客和16名机组人员。
旧金山消防部门主管Joanna Hayes-White说，两名人员死亡，130人被送医。此外共有69人的具体情况不清。(完)
(编译 侯向明; 审校 艾茂林)
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