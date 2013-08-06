韩亚客机失事现场视频显示叶梦圆被消防人员忽略

路透旧金山8月5日 - 《旧金山纪事报》(San Francisc Chronicle)拿到的一份视频显示，指挥韩亚航空客机失事现场救援的主管人员未被告知有一个女孩躺在地面上，直到这名女孩被一辆消防车碾压致死。

《旧金山纪事报》从一名未透露身份的消息人士那里获得这份视频。该视频是旧金山消防部门大队长头盔上的摄像头所摄，后被交给调查这名遇难女孩叶梦圆死因的调查人员。叶梦圆在坠机事故后还活着，但随后死在机场跑道上。

报道称，到达失事现场并负责指挥救援的消防大队长并未被即刻告知叶梦圆在飞机附近被发现，使其无力阻止叶梦圆的死亡。《旧金山纪事报》未在网上发布视频，但给出了一些静止画面。

消防部门发言人Mindy Talmadge周一拒绝就该报道置评，称美国国家运输安全委员会还在对空难进行调查。

报道称，就在空难发生后，有两名消防人员发现叶梦圆蜷缩在地上，他们开着车围着叶梦圆转了一圈，并通知了主管人员。

根据《旧金山纪事报》报道，当时至少另有两名其他消防员查看了叶梦圆，但却误认为她已经遇难。随后，他们扔下叶梦圆去营救其他幸存者。

消防部门负责人随后命令另一辆汽车进入该区域喷射阻燃泡沫。但视频中没有证据显示，这些负责人被告知叶梦圆还躺在那个区域的地上。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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