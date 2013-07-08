韩亚航空称失事客机飞行员仍在接受培训

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月8日 - 韩亚航空 称，周六在旧金山机场失事波音777客机的飞行员仍在接受该机型的培训，这也是他首次驾驶波音777客机在旧金山机场降落。

“这是Lee Kang-kook首次驾驶波音777客机飞抵该机场……他正在接受培训。即使是老道的飞行员也要接受(新机型)培训，”韩亚航空发言人周一称。

美国国家运输安全委员会周日称，该飞机飞行速度“远低于”目标速度，机组人员在着陆前几秒钟试图复飞，但随后撞上跑道前的海堤。

“他拥有丰富经验，此前曾驾驶不同机型飞往旧金山，包括波音747客机……并由另外一名拥有更多驾驶波音777客机驾驶经验的飞行员协助，”韩亚航空发言人说道。

Lee Kang-kook于1994年以实习生的身份进入韩亚航空，拥有9,793小时飞行时间，不过驾驶波音777客机飞行的时间只有43个小时。

该发言人称，副驾驶Lee Jeong-min拥有3,220小时波音777客机飞行时间，全部飞行时间达12,387小时，在降落过程中为Lee Kang-kook提供帮助。

美国国家运输安全委员会主席赫斯曼(Deborah Hersman)周日表示，判断事故起因在于飞行员过错还是机械故障还为时尚早。(完)