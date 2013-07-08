韩亚航空称失事客机飞行员仍在接受培训

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月8日 - 韩亚航空 称，周六在旧金山机场失事波音777客机的飞行员仍在接受该机型的培训，这也是他首次驾驶波音777客机在旧金山机场降落。
“这是Lee Kang-kook首次驾驶波音777客机飞抵该机场……他正在接受培训。即使是老道的飞行员也要接受(新机型)培训，”韩亚航空发言人周一称。
美国国家运输安全委员会周日称，该飞机飞行速度“远低于”目标速度，机组人员在着陆前几秒钟试图复飞，但随后撞上跑道前的海堤。
“他拥有丰富经验，此前曾驾驶不同机型飞往旧金山，包括波音747客机……并由另外一名拥有更多驾驶波音777客机驾驶经验的飞行员协助，”韩亚航空发言人说道。
Lee Kang-kook于1994年以实习生的身份进入韩亚航空，拥有9,793小时飞行时间，不过驾驶波音777客机飞行的时间只有43个小时。
该发言人称，副驾驶Lee Jeong-min拥有3,220小时波音777客机飞行时间，全部飞行时间达12,387小时，在降落过程中为Lee Kang-kook提供帮助。
美国国家运输安全委员会主席赫斯曼(Deborah Hersman)周日表示，判断事故起因在于飞行员过错还是机械故障还为时尚早。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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