叶梦圆父母向旧金山市政府索赔

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山1月9日（记者 Dan Levine） - 中国女孩叶梦圆在韩亚航空空难中被消防车碾轧致死，她的父母以严重过失为由向旧金山市政府提起民事赔偿要求。

韩亚航空客机去年7月在旧金山机场失事，当时16岁的叶梦圆因被灭火泡沫盖住而遭到消防车碾轧。美国地方检察官没有就叶梦圆之死提起刑事指控。

但叶梦圆父母的代理律师在本周早些时候向旧金山市政府提起民事赔偿要求，索赔金额不明。如果旧金山市政府未在45天内解决索赔问题，叶梦圆的父母可向法院提起正式诉讼。

旧金山市检察长办公室的一位发言人周四拒绝对此事置评。叶梦圆父母的代理律师Gretchen Nelson称，按照州法律规定，可在事故发生的六个月内提出索赔要求。

“她（叶梦圆）是独生子女，”Nelson说。“这是非常严重的问题。中国有独生子女政策，这是他们（叶梦圆父母）唯一的孩子。”

根据叶梦圆父母的索赔要求，旧金山的两名消防员看到叶梦圆躺在地上并将情况报告一名主管，但他们还是按指示继续行动，并且没有标记叶梦圆所在的位置。（完）