叶梦圆父母向旧金山市政府索赔

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山1月9日（记者 Dan Levine） - 中国女孩叶梦圆在韩亚航空空难中被消防车碾轧致死，她的父母以严重过失为由向旧金山市政府提起民事赔偿要求。
韩亚航空客机去年7月在旧金山机场失事，当时16岁的叶梦圆因被灭火泡沫盖住而遭到消防车碾轧。美国地方检察官没有就叶梦圆之死提起刑事指控。
但叶梦圆父母的代理律师在本周早些时候向旧金山市政府提起民事赔偿要求，索赔金额不明。如果旧金山市政府未在45天内解决索赔问题，叶梦圆的父母可向法院提起正式诉讼。
旧金山市检察长办公室的一位发言人周四拒绝对此事置评。叶梦圆父母的代理律师Gretchen Nelson称，按照州法律规定，可在事故发生的六个月内提出索赔要求。
“她（叶梦圆）是独生子女，”Nelson说。“这是非常严重的问题。中国有独生子女政策，这是他们（叶梦圆父母）唯一的孩子。”
根据叶梦圆父母的索赔要求，旧金山的两名消防员看到叶梦圆躺在地上并将情况报告一名主管，但他们还是按指示继续行动，并且没有标记叶梦圆所在的位置。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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