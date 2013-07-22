法医称韩亚空难一死者死于车辆碾压

路透加州7月19日 - 美国官员称，韩亚航空7月6日空难中的一名死者死于车辆碾压造成的伤害，很可能是一辆消防车。

圣马刁县(San Mateo County)法医富克罗（RobertFoucrault）和旧金山消防局长海斯-怀特（Joanne Hayes-White）在记者会上称，16岁的中国乘客叶梦圆脱离客机时仍活着，直接死因是遭到机动车辆碾压，承受多重伤害。美方调查人员推断，她可能躺倒在失事现场地面，遭到赶往现场灭火的一辆特种消防车碾压。

此次空难中共有三名中国女孩遇难。

消防官员称，发现叶梦圆时，她身上覆盖着1英尺（30厘米）厚的灭火泡沫。海斯-怀特称，她不清楚当这名女孩被车辆碾压时，身上是否覆盖着灭火泡沫。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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