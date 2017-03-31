特写：第一季亚太贷款规模降至七年来同期最低 因中国经济放缓

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透3月31日 - 2017年第一季亚太地区贷款规模降至594.5亿美元，连续第四季度下降，且为七年来同期最低，因中国经济放缓且并购活动稀少持续对市场造成影响。
中国经济降温波及亚太地区，信贷活动规模从一年前的1,105亿美元锐减46%。第一季贷款交易为173宗，比一年前的372宗减少了53%。
由于缺少超大规模并购贷款案，第一季达成的并购贷款额仅为39亿美元，较上年同期的227亿美元下降83%，因中国政府试图遏制资本外流和“非理性”海外收购。
东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图表示，“最大的原因是中国经济活动似乎放缓，且中国在海外的并购活动减少。”
第一季与收购相关的最大数额贷款是一笔8亿美元五年期贷款，用于支持一个中国财团以27.5亿美元收购荷兰恩智浦半导体公司旗下的一项业务。而上年同期，最大的五笔并购贷款单笔均超过10亿美元，其中包括一笔等额50亿美元的贷款，用于支持中国信达资产管理(1359.HK)收购南洋商业银行。
印尼和越南是该地区仅有的亮点。而其他地区的贷款数额则严重受创，尤其是澳洲、中国、新加坡和台湾，因为在当前全球经济环境不确定的情况下，借款人选择观望。
继美联储3月中期升息25个基点，将利率升至0.75-1%的区间之后，今年预计进一步上调利率。升息打击了美元贷款。
“实际上我们谈论的只是很小幅度的升息。对于贷款市场而言，更大的风险在于，全球经济如何对升息的环境做出反应，”Westpac Institutional Bank贷款市场负责人Aziz Dea表示。
**前景好转**
随着借款人逐渐适应了利率上调后的新常态，以及对于经济环境比去年更有信心，潜在交易看起来有望增多，客户的询问和讨论也增多。
“市场的潜在交易数量反弹，这应当在今年稍晚的数据增长中体现出来，”汇丰银行亚太区银团融资主管Phil Lipton表示。
尽管美国升息，借款人仍可期待有良好的利率加码及借款条件，因为近期交易匮乏，使得银行之间的竞争程度提升，而且在第一季交易量大幅下滑后，银行在满足预算方面承受更大压力。
“亚洲信贷市场状况强劲，中国贷款机构料将继续主导市场活动。充裕的流动性有可能会影响到贷款的利率加码，”瑞士信贷亚太融资业务主管Carsten Stoehr称。
中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)正是在利用当前环境，不断去借款。过去15个月，该公司已通过四笔贷款筹得150.4亿美元，其中三项贷款用于一般企业用途，而且每笔贷款都能收紧定价。
腾讯今年3月完成一笔46.5亿美元的五年期到期一次性偿还贷款，有十几家银行参贷。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点，最高综合收益115个基点。而该公司2015年12月完成的24.5亿美元五年期贷款中，利率较Libor加码110个基点，最高综合收益125个基点。
“从定价和条款来看，贷款市场非常具有竞争力，对借款人来说是金融危机以来最具吸引力的，”Lipton说。
事件驱动的融资也料在今年稍晚升温。中国企业今年迄今仅完成了16亿美元并购贷款，随着企业试图绕过政府对境外并购活动的管控，贷款案料将增加。
“亚洲并购活动料保持强劲，而且中国将继续在并购和相关融资中发挥关键作用。驱动因素包括私募股权公司寻求在亚洲进行新投资，或者将现有投资组合套现，以及大宗商品周期回归。流动性仍很充裕，这应会助力并购活动，”Stoehr说。
“中国并购活动将升温，因中国企业强烈希望增长，这种增长不能仅仅通过内部实现，还必须借助外部力量，”Sodhi指出。(完)
(编译 张荻/李春喜/刘秀红/杜明霞；审校 王洋/王兴亚)
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