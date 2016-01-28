2015年曼谷成亚太最热门旅行目的地 中国游客助力多

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透新加坡1月27日 （记者 Miral Fahmy） - 对于中国游客来说，泰国似乎是一个吸引力无穷的国度。2015年泰国入境游客数飙升，增速亦名列亚太地区前列。
据周三发布的首份“万事达卡亚太旅行目的地指数”（MasterCard Asia Pacific Destinations Index），尽管去年泰国政府疲于应对中东呼吸综合征（MERS）爆发以及曼谷爆炸案，但2015年曼谷在中国游客帮助下成为亚太地区最受欢迎的旅行目的地。
普吉岛和芭堤雅也随同曼谷一道登上亚太游客数前10旅行目的地名单，普吉岛排第五，芭提雅排第八。这三个地方的国际游客数同比增幅达到或超过10%，超过新加坡与吉隆坡等地。新加坡和吉隆坡在名单上分别排第二位和第四位。
泰国政府预计2016年有创纪录的3,200万游客入境，中国游客比例料上升。“最终是中国游客推动着泰国（旅游），”万事达卡亚太区负责产品与方案的集团董事马修·德艾沃（Matthew Driver）对路透表示。
万事达卡的这份指数囊括了亚太22个国家的167座岛屿、小镇与城市。该指数亦显示，2015年日本入境游客增速最快，因日圆贬值继续吸引大量中国游客。东京在游客数前10旅行目的地名单上并列第二，大阪排名第10位。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
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路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。