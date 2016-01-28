2015年曼谷成亚太最热门旅行目的地，中国游客助力多

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡1月27日 - 对于中国游客来说，泰国似乎是一个吸引力无穷的国度。2015年泰国入境游客数飙升，增速亦名列亚太地区前列。
据周三发布的首份“万事达卡亚太旅行目的地指数”（MasterCard Asia Pacific Destinations Index），尽管去年泰国政府疲于应对中东呼吸综合征（MERS）爆发以及曼谷爆炸案，但2015年曼谷在中国游客帮助下成为亚太地区最受欢迎的旅行目的地。
普吉岛和芭堤雅也随同曼谷一道登上亚太游客数前10旅行目的地名单，普吉岛排第五，芭提雅排第八。这三个地方的国际游客数同比增幅达到或超过10%，超过新加坡与吉隆坡等地。新加坡和吉隆坡在名单上分别排第二位和第四位。
泰国政府预计2016年有创纪录的3,200万游客入境，中国游客比例料上升。“最终是中国游客推动着泰国（旅游），”万事达卡亚太区负责产品与方案的集团董事马修·德艾沃（Matthew Driver）对路透表示。
万事达卡的这份指数囊括了亚太22个国家的167座岛屿、小镇与城市。该指数亦显示，2015年日本入境游客增速最快，因日圆贬值继续吸引大量中国游客。东京在游客数前10旅行目的地名单上并列第二，大阪排名第10位。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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