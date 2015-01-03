特写：亚太地区2014年银团贷款规模突破5000亿美元大关--TRLPC

图为在首尔拍摄的美元和人民币现钞。 REUTERS/Lee Jae-won

路透香港12月31日 - 亚太(除日本外)地区的银团贷款规模2014年创下5,230亿美元的新高，尽管经济放缓，且存在诸多监管限制，但来自中国企业的需求继续增加，亚太地区联贷规模因此较2013年的4,620亿美元大幅增加了13%。

在自2008年全球金融危机爆发以来这么短的时间内，贷款规模突破5,000亿美元大关，创下历史高位，意义非比寻常。2000年时，亚太(除日本外)地区的贷款活动规模总计为1,100亿美元，到2006年时才超过了2,000亿美元的关口。

与2013年一样，2014年中国的银团贷款规模再创新高至1,413.1亿美元的水平，较2013年增加了20%。香港继续受益于中国相关的交易资金流动，贷款规模触及纪录高位920亿美元，较上年增加了近15%。

中国、香港和澳门的贷款数量增加，推动北亚地区贷款总额升至2,760亿美元，较2013年的2,440亿美元高出约13%。中国的境外并购贷款，以及项目和基建融资在2014贷款交易中占了大头。

“中国将继续提供并购融资机会，这将推高北亚地区的贷款总额，”苏格兰皇家银行亚洲贷款业务主管Aditya Agarwal说。

其他人也认同他的观点，并指出新的一年并购融资活动可能增加。

“鉴于油价急剧下跌，我们预期在油气行业和相关辅助领域将浮现一些并购和融资机会，”瑞信的亚太区银团贷款部主管Ashish Sharma表示。

2014年，并购案在亚太区（除日本外）贷款交易总量中占据了逾11%的份额，共有42笔并购融资，总计571亿美元。这个水平为2007年以来最高，当年的并购融资规模达到808亿美元。

2014年最大的并购融资案当属香港上市企业五矿资源(MMG)的69.6亿美元贷款协议，旨在为五矿资源从嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)手中收购秘鲁的Las Bambas铜矿提供融资支持。其它大规模的并购融资案还包括：支持新加坡华侨银行收购香港永亨银行的384亿港元（49.5亿美元）贷款案；中粮集团收购来宝集团农产品业务的32亿美元贷款案；以及电能实业剥离香港电灯有限公司的370亿港元融资交易。

虽然市场本来预期来自中国大陆的并购交易料将强劲，但在美国上市的中国企业私有化步伐已经放缓，令相关的杠杆收购预期减弱。

“美国上市中资企业的私有化交易正在减少，许多公司已经在过去数年内完成交易。随着大股东对于私有化的观念改变，永远有可能有更多交易，”野村的亚太（除日本外）债券资本市场部的主管Clayton Carol说道。

虽然中国市场贷款数量较上年录得增长，但值得注意的是，对于香港、新加坡和台湾的监管者而言，中国信贷市场曝险是个棘手问题。另外，雪上加霜的是，一些借款方的企业治理水平糟糕，拖累了私营企业的形象，也使得银行业者对于此类贷款持谨慎态度。

**印尼焕发活力**

伴随着中国放缓，印度和印尼的活动却增加。这两个国家情况类似，2013年以来的政治阻力、经济不确定性以及持续性货币剧烈波动，导致2014年上半年贷款活动减缓。但2014年晚些时候，印度和印尼都出现利好的选举结果，展示出经济将出现好转的迹象，再加上油价下跌，这些因素应会在未来几年提振贷款市场活动。

2014年印尼贷款市场表现引人注目，由于各行各业的借款者纷纷前往境外融资，助推印尼贷款规模升至153.7亿美元，创15年高位。

“我认为明年更多银行流动性将聚焦于南亚和东南亚。贷款规模仍将强劲，我们将在东南亚看到更多并购和事件驱动的贷款交易。”星展银行银团融资部门董事总经理Boey Yin Chong表示。

除日本以外亚洲地区，位列贷款规模第二位的是澳洲，达到1,060亿美元，其中并购融资占比12%。如果不是几家澳洲借款者选择在美国Term Loan B(TLB)市场融资，澳洲的贷款规模会更大些。

2014年大多数时间，对亚洲借款人来说，美国TLB市场都是一个可行的融资选择。

**定价走势**

2014年上半年，台湾银行业融资成本增加，加之大陆曝险相关问题，影响了交易流量，并导致贷款定价升高。不过，随着三个月台北银行间拆息利率(TAIFX)走低，在7月初前后跌破100个基点，市场情况有所缓解。3月初TAIFX曾触及两年高位160个基点。

来自债市的竞争压力沉重，高评级借款企业利用条件有利的机会，锁定低成本融资及更长还款期限。这迫使银行展开更激烈的竞争，从而也推动贷款定价下降。

中东地区银行的崛起，也增强了流动性，有助于拉低贷款定价。至于中东地区银行是否会继续参与亚洲贷款市场，尚不明朗。

“近期油价崩跌是否会让中东国家银行改变主意，还是说它们会继续承贷定价差距细微的亚洲贷款，还有待观察，”苏格兰皇家银行的Agarwal称。

“在2014年，俱乐部贷款相当常见，尤其是在澳洲和中国。这些俱乐部贷款料将持续，因为有更多资金充裕的银行愿意为顶级信用借款方提供低成本融资，而其中不太需要筹建银团来分担风险。借款方的融资活动将会见机行事，因为债市和股市都门户大开且便于融资，”Agarwal还表示。

“我们预计结构性交易的接受程度较更高，如夹层融资和控股公司借贷，”瑞信的Sharma表示。

**中国主导**

在亚洲(除日本)地区，中国占到贷款总量的约27%，所以中国银行业者雄踞主办行榜单前列也不足为奇。全球市值最大的中国工商银行在2014年亚洲(除日本)贷款市场占得8.8%份额，胜过其他对手。

曾2013年摘得桂冠的中国银行落居第二，而上年亚军--中国国家开发银行降至第三。澳新银行及汇丰银行分居第四五位。(完)

(编译 白云/高琦/杜明霞/朱晓军；审校 蔡美珍)

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