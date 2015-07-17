特写：亚太(不含日本)上半年贷款额减少 促成次级市场需求

路透7月17日 - 今年上半年亚太地区(不含日本)的贷款额减少，对次级贷款市场的卖家来说可谓是福音，因买家需求增加。

“初级市场对次级市场还是有些影响，不过银行有它们自己的投资组合和存货要出售，”摩根大通驻香港执行长Kate Kwan说道。“实际上对一些卖家来说，这一年还算不错。”Kate Kwan也是亚太区贷款市场公会(APLMA)的二级贷款市场交易委员会主席。

据汤森路透基点数据，受地区经济放缓影响，今年上半年银团联贷金额较上年同期减少15%，至2,141亿美元。

“由于初级市场活动减慢，越来越多的人将在次级市场寻找机会，虽说供给没有那么多。人们也不再那么挑剔了，”Kwan说道。

据银行家称，俱乐部贷款交易案数量巨大，加剧交易高度集中的趋势，导致小型零售银行被排挤出初级交易。

“我们发现来自这些投资者的询问增多，因为在初级市场他们可以考虑的交易太少，”巴克莱驻新加坡的亚太银团联贷业务主管Andrew Ashman表示。

供需失衡也促使次级市场的收益缩窄，多数良好贷款的交易价格接近面值或者在面值附近。但Ashman指出，许多在次级市场寻找机会的零售银行，仍然面临与在初级市场一样的定价障碍，一些银行甚至要求更高的收益。

“要求报酬率(hurdle rate)在初级与次级市场之间没有变化。有些参与者机会主义色彩较强，在次级市场找寻更好的定价，”他说。

银行家们表示，虽然买家仍保持定价纪律，但他们对于次级市场中供应的资产结构态度还是比较灵活的，而且不限于定期贷款，也愿意考虑未曾提取或者部分提取的循环信贷。

随着贷款额持续下降，该地区贷款的平均买价/卖价降低了。6月末，买价降到了面值的81.857%，而第一季结束时为89.539%。

亚太非杠杆信贷的买价在过去18个月持续低于欧洲借款人，过去六个月的价差愈发明显。亚洲非杠杆信贷在2015年第二季的价格是面值的96.05%，而欧洲非杠杆信贷的价格仍基本持平于面值的99.03%左右。

欧洲和亚洲杠杆信贷价差大幅拓宽，后者在6月底时的价格大幅下降12.6点至74.213%，低于3月末时的86.813%。

**新投资者**

在澳洲，次级市场的低迷态势得到提振，因Apollo Global Management和Leighton Holdings旗下的Leighton Services合资公司LS NewCo Pty在5月发行9亿澳元(6.63亿美元)B部分双币低门槛定期贷款。该交易的澳元计价低门槛贷款为该市场首个，从而成为基准。基金投资者对该交易热情响应，其中许多投资者都是第一次在贷款市场投资。巴克莱与东方汇理银行、澳新银行和高盛担任联合簿记行。

这笔3.59亿澳元的贷款报价在99.75-100.50左右，部分债务已被换手。

“该产品的推出为贷款市场带来一批新的投资者，这将增加次级市场活动，”巴克莱的Ashman说。

亚太其它地区方面，北亚的交易活动要比南亚和东南亚更加活跃，地产贷款也很受欢迎。

**大宗商品不良贷款料增加**

今年，不良贷款市场交易活动一直都很淡静，2007年全球金融危机后出现的一批违约潮已开始消退。

“从交易规模的角度看，我们正在等待下一次违约潮来临，”总部位于香港的独立固定收益交易公司SC Lowy执行长Michel Lowy称，“目前，亚太不良贷款市场的交易活动都很有限。我认为，高收益贷款的成交量将

超过不良贷款，因为市场上没有多少不良资产。”

目前为止，交易活动集中在韩国的航运行业、以及印尼和新加坡的破产公司上。不过，大宗商品价格持续下跌料将给澳洲和印尼的中小型矿商及矿业服务企业带来很大压力，例如澳洲的Atlas Iron和Bandanna Energy。

“大宗商品行业的交易活动越来越多，由于大宗商品价格已然崩跌，我们预计未来几年澳洲和印尼的交易活动真得会很多，”Lowy称，“考虑到中国经济形势，大宗商品价格不太可能反弹。”(完)

(编译 孙茉莉/张涛/李爽/许娜；审校 李婷仪/徐文焰/张荻)

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