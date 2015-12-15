2020年前亚太机构投资者房地产配置将达5000亿美元--世邦魏理仕

路透香港12月15日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕周二发表研究报告指出，2020年前亚太区包括香港及中国内地的机构投资者在全球房地产总配置额将达到5,000亿美元，比2014年底的投资总额高近一倍。

这意味着未来五年亚太区机构投资者在全球房地产总配置额将增加2,400亿美元，去年底为2,600亿美元。

“全球10大主权财富基金和退休基金有五家来自亚太区，包括香港外汇基金（第七大）和中国国家外汇管理局（第六大）。部分亚太区机构已宣布将进一步提高其房地产投资配置的计划。”世邦魏理仕亚太区研究部资深董事蔡咏嘉称。

香港政府今年3月宣布计划成立“未来基金”投资于高回报资产，当中有50%资金会配置予另类投资如房地产。蔡咏嘉预期这将为其他亚太区机构树立榜样，吸引它们作出类似投资决定。

成立“未来基金”的主要目的，是应付人口老化以及经济发展放缓可能带来的结构性财政赤字问题，首笔资金由土地基金划拨2,200亿港元，以争取更高的投资回报。

世邦魏理仕表示，亚太区机构（包括主权财富基金、退休基金和保险公司）现金充裕，截至2014年年底坐拥近15万亿美元资金，占全球资产管理规模约25%。这些资金向来被配置到股票和债券，但分散到其他资产类别（包括房地产）的需求正日益增加。

“我们估计目前亚洲机构投资者约有2%房地产配置，比起三年前有所增加，但仍远低于其内部目标，比起经合组织（OECD）机构投资者的5至7%亦少得多。”蔡咏嘉说。

根据不同投资策略和进入市场的时间先后，机构投资者可归类为经验丰富的“先导者”或新进者。先导者主要包括主权财富基金和公共退休基金，早在全球金融危机前就开始投资全球房地产。新进者大多是中国和台湾的保险公司，于近年才开始于海外收购房产。这两者及其各自的市场偏好正在改变全球房地产市场。

蔡咏嘉指出，传统资产如写字楼和酒店主要由新进者主导，旧资金已稳步扩大至更细分化或投机性的领域，聚焦于更高的长远回报；预期经验较丰富的机构会陆续采纳更灵活的投资策略，包括并购、投资组合交易和平台交易，即透过单一的大型交易就可以达至资产和地域多元化。（完）