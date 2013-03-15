2012年亚洲国防支出首次超过欧洲--报告

路透伦敦3月14日（记者 Myra MacDonald） - 国际战略研究所（IISS）周四称，2012年亚洲国防支出首次超过欧洲，印证了中国军力的增长以及欧洲经济的萎缩。

IISS发布《2013军力平衡》（The Military Balance 2013）报告称，2011-2012年间，中国实际国防支出增长8.3%，去年亚洲整体国防支出增长4.94%。

报告称，与此同时，受预算削减影响，北约（NATO）欧洲成员国的名义国防支出缩减至2006年的水平附近。

“亚洲国防支出增长如此之快，欧洲国家的国防支出缩减则相当厉害，从而使2012年亚洲的名义国防支出（2,874亿美元）不仅超过北约欧洲成员国的总体国防支出，也超过了整个欧洲，包括非北约成员的欧洲国家，”报告称。

但IISS淡化了美国战略重心向亚洲转移的计划，称美国只宣布了在亚洲进行有限的新军事部署，同时减少在欧洲的军事力量。“但就亚洲而言，这项再平衡（战略）并没有最初所见那么庞大，”报告说。

报告指出，美国继续在全球国防支出中占主导地位，该国的国防支出占全球总体国防支出的45.3%。

“中国目前明显是全球国防支出第二大国，”报告称，并补充说如果中国经济持续增长，到2025-2028年间，中国的国防支出有望赶上美国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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