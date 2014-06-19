美联储乐观情绪提振亚股 美元走势困顿

路透东京6月19日 - 日本股市周四引领亚洲股市走高，借助美股乐观人气。此前美国联邦委员会(美联储/FED)对经济做出乐观评估，并承诺维持宽松货币政策。

MSCI明晟亚太地区除日本外股指.MIAPJ0000PUS上涨0.6%。

日股日经指数.N225对日圆上涨不以为意，在触及四个半月高位后上扬1.5%，表现好于亚洲其他股市。

“昨天美联储的声明包括不止一个好消息，因此利好日本市场人气，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称，“美联储认为美国经济处于正轨，同时暗示长期内保持低利率。”

美国股市周三上升，标普500指数创下最高纪录收位，此前美联储暗示明年开始升息后，升息步伐略快于之前的预期，但美联储调降了对长期利率的预估。

全球市场近几个月走势承压，因中国经济放缓及全球复苏不稳。此外，乌克兰和伊拉克动荡又进一步损及市场信心。

市场认为，美联储的宽松政策立场是正面因素之一，因为美国消费支出料有助于支持亚洲部分以出口为导向的经济体。

美元兑其他主要货币承压，美联储对长期利率的预估大幅推低美国公债收益率，而且决策层并未显示出对最近消费者物价上升迹象感到不安，这打击美元。

“英国央行总裁卡尼等高层发表强硬言论，促使投资者对英国开始货币政策正常化和收紧政策周期的预期提前，无论其收紧政策的步伐有多缓慢；相比之下，美联储坚持其立场，尽管最近通胀加速上升，且就业市场改善，”Brown Brothers Harriman全球外汇策略部主管Marc Chandler在给客户的报告中指出。

美元指数.DXY下跌0.2%。

美元兑日圆JPY=几近持平在101.94日圆，周三下滑0.2%。

英镑持稳在1.6993美元，英镑在本周初首度自2009年中期以来升穿1.70美元。此前英国央行总裁说，市场若以为利率不会在2014年调升，可能会犯下错误。但英国央行会议记录并未明确显示升息时点之后，英镑动能略失。

欧元兑美元EUR=下跌0.1%至1.3585美元，在上日上涨0.35%之后稍事喘息。

大宗商品方面，布兰特原油LCOc1徘徊在周三所及九个月收盘高位114.26美元附近，伊拉克石油出口疑虑挥之不去。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.4%至每吨6,684.75美元，自周三触及的两周高点6,744美元回落。美国经济的乐观情绪，以及中国准备好支持经济增速达到7.5%的预期，提振铜价周三上扬。

现货铂金(白金)XPT=和现货钯金XPD=持续上扬，双双交投于一周高位附近，因主要生产国--南非的矿工罢工活动看来还要持续一段时间。

分析师称，矿工罢工活动料削弱南非兰特升势。兰特兑美元周三大涨1%，因南非公布经常账赤字收窄至2012年来首见水准。(完)

(编译 李春喜/许娜/李爽/李婷仪/王兴亚；审校 张涛/孙茉莉/田建华/杜明霞/戴素萍)

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